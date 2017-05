Darum korrigiert Vonovia die Prognose nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Liebe Leser,

wie berichtet hat Vonovia am 24. Mai 2017 die Zahlen für das erste Quartal des Jahres vorgelegt und konnte dabei Zuwächse bei allen wichtigen Kennzahlen vermelden. Gleichzeitig informierte Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen über ein neues Investitionsprogramm und gab einen Ausblick auf das Gesamtjahr.

2.000 Neubauprojekte!

Wie Vonovia in der Pressemitteilung zur Vorlage des Zwischenergebnisses berichtet, hat das Unternehmen ein neues Investitionsprogramm beschlossen. Das Programm mit einem Wert in Milliardenhöhe soll demnach über mehrere Jahre laufen.

Als Kernpunkte nennt der DAX-Konzern die Bestandsverbesserung, Dachaufstockung sowie Neubau. Die letzten beiden Punkte und die Aktivitäten im Bereich Modernisierung sind in den ersten drei Monaten des Jahres bereits „erfolgreich angelaufen“. Demnach hat das Unternehmen von den anvisierten Investitionen von etwa 730 Mio. Euro für das laufende Jahr schon Aufträge für 650 Mio. Euro vergeben. Unter dem Strich will der Konzern in diesem Jahr rund 2.000 Neubauprojekte fertigstellen, starten oder in Auftrag geben.

Der Ausblick!

Mit der Vorlage der Quartalszahlen bekräftigte das Wohnungsunternehmen auch die Erwartung einer starken operativen Entwicklung im Gesamtjahr. Beim operativen Ergebnis nach laufenden Zinsen und Steuern (Funds from Operations, FFO 1) erwartet Vonovia eine Verbesserung auf 900 Mio. Euro bis 920 Mio. Euro. Darin enthalten ist der Ergebnisbeitrag der jüngst übernommenen conwert Immobilien Invest SE. Ohne conwert lag die FFO-1-Guidance zuvor bei einer Bandbreite von 830 Mio. Euro bis 850 Mio. Euro. Nach der neuen Prognose „wird der FFO 1 voraussichtlich rund 20% über dem Vorjahreswert liegen“, informiert Vonovia.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.