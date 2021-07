Darum ist die Wachstumsstrategie wichtiger als das Produkt, wenn wir Top-Aktien suchen

Stellen wir uns vor, dass zwei Start-up-Unternehmen fast gleichzeitig ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen: Einen Küchenhelfer in Form von zwei hochflexiblen Roboterarmen, der sich mit anderen Geräten vernetzen kann und die unterschiedlichsten Aufgaben auf Zuruf zuverlässig ausführt.

„Rühr mal hiermit den Grießbrei, bis er fest wird und schalte dann den Herd aus.“ — „Alles klar, mach ich, Chef!“ — „Nimm das Messer und schneide ein Kilo Paprika-Streifen.“ — „Kein Problem, dauert etwa 2,7 Minuten.“

Solch ein smartes Gerät würde sicherlich auf das Interesse vieler potenzieller Kunden stoßen. Aber noch gibt es bei beiden Unternehmen nur einige Prototypen und die Fertigung befindet sich im Aufbau. Die Ausgangsposition ist also nahezu identisch. Gleichzeitig laufen die Planungen zur Markteroberung auf Hochtouren.

Das erste Unternehmen erzählt dazu folgende Geschichte:

„Unser Testmarkt ist Deutschland. Wir wissen, dass der Roboterarm erklärungsintensiv ist, weshalb wir unser Produkt über ausgewählte Fachhandelspartner flächendeckend vertreiben wollen. Sobald das Absatzvolumen groß genug ist, um einen signifikanten Deckungsbeitrag zu leisten, expandieren wir nach Österreich und in die Schweiz. In den folgenden Jahren wollen wir jeweils in mindestens einen weiteren Markt eintreten. Außerdem investieren wir bereits jetzt in die Entwicklung der nächsten Produktgeneration, die noch leistungsfähiger sein wird und in spätestens drei Jahren auf den Markt kommt. Damit werden wir uns gegenüber dem Wettbewerb behaupten.“