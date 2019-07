Unterföhring (ots) - Die Darts-Elite gastiert mit dem "WorldSeries of Darts - German Masters 2019" am Wochenende erstmals inKöln: Weltmeister und Nummer eins der Weltrangliste, Michael vanGerwen, Rob Cross, Gary Anderson, Daryl Gurney und PublikumslieblingPeter Wright treffen bei dem World Series Event in der Lanxess Arenau. a. auf die besten deutschen Spieler Max Hopp und Martin Schindler.ProSieben MAXX überträgt am Freitag, 12. Juli sowie Samstag, 13. Juli2019, jeweils ab 19:45 Uhr live mit der Stimme des Darts, KommentatorElmar Paulke. Moderiert wird das Darts-Event des Jahres von JanStecker und Christian Düren, Fieldreporter vor Ort ist Max Zielke.Die Entscheidungen im Halbfinale und Finale beim "German Masters"zeigt ProSieben am 13. Juli ab 22:45 Uhr live.Zum letzten Mal auf deutschem Boden kämpft Darts-Legende Raymondvan Barneveld um die 60.000 Pfund Preisgeld. Der Niederländer beendetnach der WM 2020 im kommenden Januar seine Karriere. Titelverteidigerist der Österreicher Mensur Suljovic, der in der ersten Runde auf dengebürtigen Hamburger Maik Langendorf trifft. Das Highlight am erstenTurniertag ist das Duell vom Weltmeister 2018, Rob Cross, gegenDeutschlands Nummer eins, Max Hopp, der der erste deutscheDarts-Weltmeister werden möchte.Alle Duelle im Überblick:Peter Wright (UK, Weltrangliste 5.) vs. Robert Marijanovic(Freudenstadt, 75.)Gary Anderson (UK, 4.) vs. Nico Kurz (Hanau, 162.)Daryl Gurney (UK, 3.) vs. Christian Bunse (Paderborn, 120.)James Wade(UK, 8.) vs. Kevin Münch (Herne, 147.)Michael van Gerwen (NL, 1.) vs. Martin Schindler (Strausberg, 53.)Mensur Suljovic (AUT, 9.) vs. Maik Langendorf (Hamburg, 162.)Rob Cross (UK, 2.) vs. Max Hopp (Idstein, 25.)Raymond van Barneveld (NL, 31.) vs. Gabriel Clemens (Saarlouis,56.)"World Series of Darts - German Masters 2019" im Überblick:Freitag, 12.07.2019, 19:45 - 1:00 Uhr live auf ProSieben MAXXSamstag, 13.07.2019, 19:45 - 22:45 Uhr live auf ProSieben MAXXSamstag, 13.07.2019, 22:45 - 0:45 Uhr live auf ProSiebenSämtliche Übertragungen sind auch im Livestream aufprosiebenmaxx.de, prosieben.de, ran.de und auf Joyn zu sehen.ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual / Sports Christiane Maske Tel:089/9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel: 089/9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell