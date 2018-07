Hamburg (ots) -Da bahnt sich was Cooles an! Zum Kinostart von "Das schönsteMädchen der Welt" kommen die Stars des Films persönlich ins CinemaxXHamburg-Dammtor (25.8.), Freiburg (2.9.), Augsburg (7.9.) undRegensburg (8.9.)*. Fans der YouTube-Stars Julia Beautx und Jonas Emshaben so die Gelegenheit, ihre Idole sowie die Newcomer Luna Wedler,Anselm Bresgott und Aaron Hilmer live zu erleben. Bei den Terminen inAugsburg, Freiburg und Hamburg-Dammtor treten im Anschluss an dieVorführung außerdem Aaron Hilmer und die schönste Band der Welt liveauf. Danach können im Foyer Fotos und Autogramme der anwesenden Starsergattert werden. Tickets für die Kinotour sind ab sofort untercinemaxx.de oder in den teilnehmenden CinemaxX Kinos erhältlich.Nicht nur für Fans von Julia Beautx und Jonas Ems ist "Dasschönste Mädchen der Welt" ein absolutes Must-see, denn auch Fans derErfolgsserie "Club der roten Bänder" kommen auf ihre Kosten: HottieDamian Hardung ist ebenfalls Teil des Cast. Die Tickets für dieStarbesuche sind ab sofort erhältlich. Bei den Terminen in Augsburg,Hamburg-Dammtor und Freiburg spielen im Anschluss an die Vorführungjeweils Aaron Hilmer und die schönste Band der Welt einen kleinenLive-Gig.Mehr zu "Das schönste Mädchen der Welt"Roxy (Luna Wedler) ist neu in der Klasse und verdreht gleich allenJungs den Kopf. Die schlagfertige 17-Jährige ist gerade von ihreralten Schule geflogen und hat null Bock auf die anstehendeKlassenfahrt nach Berlin. Im Bus freundet sie sich mit dem sensiblenAußenseiter Cyril (Aaron Hilmer) an, der sie mit seinem Wortwitzüberrascht. Cyril ist sofort Feuer und Flamme, rechnet sich aberkeine Chancen aus, denn er wird von allen wegen seiner großen Naseverspottet. Roxy interessiert sich außerdem mehr für den attraktivenRick (Damian Hardung). Blöderweise ist der ein geistiger Tieffliegerund bringt keine drei Worte am Stück raus. Als auch noch AufreißerBenno (Jonas Ems) ein Auge auf Roxy wirft, startet Cyril einewaghalsige Verkupplungsaktion, um Roxy vor Bennos falschem Spiel zuschützen: Er schreibt für Rick coole Songs und romantische SMS, damitdieser bei Roxy ganz groß auftrumpft. Wer wird am Ende das Herz des"schönsten Mädchens der Welt" erobern?Die Tickets für die Kinotour von "Das schönste Mädchen der Welt"gibt es ab sofort an den CinemaxX Kassen der teilnehmenden Kinos,online unter www.cinemaxx.de/event/starbesuch sowie in derkostenlosen CinemaxX App.CinemaxX "Das schönste Mädchen der Welt"-Kinotour - Termine imÜberblick25. August, 20 Uhr: CinemaxX Hamburg-Dammtor mit Aaron Hilmer,Luna Wedler, Jonas Ems, Anselm Bresgott & Julia Beautx (im Anschlusslive Auftritt von Aaron Hilmer & der schönsten Band der Welt, danachFotos & Autogramme im Foyer)02. September, 19 Uhr: CinemaxX Freiburg mit Aaron Hilmer, LunaWedler, Anselm Bresgott & Julia Beautx (im Anschluss live Auftrittvon Aaron Hilmer & der schönsten Band der Welt, danach Fotos &Autogramme im Foyer)07. September, 20 Uhr: CinemaxX Augsburg mit Aaron Hilmer & AnselmBresgott (im Anschluss live Auftritt von Aaron Hilmer & der schönstenBand der Welt, danach Fotos & Autogramme im Foyer)08. September, 17 Uhr: CinemaxX Regensburg mit Aaron Hilmer &Anselm Bresgott (im Anschluss Fotos & Autogramme im Foyer)Die angegebene Uhrzeit ist jeweils der Filmstart. Nach dem Filmist Zeit für Fotos und Autogramme mit bzw. von den anwesenden Stars*.In Augsburg, Freiburg und Hamburg-Dammtor findet außerdem ein liveAuftritt von Aaron Hilmer und der schönsten Band der Welt statt.Alle Infos gibt es auch unter www.cinemaxx.de/event/starbesuch* Die anwesenden Darsteller variieren je nach Standort. WelcheDarsteller an welchem Standort anwesend sind, ist unter "CinemaxX"Das schönste Mädchen der Welt"-Kinotour - Termine im Überblick"aufgelistet.Teilnehmende CinemaxX Kinos: Augsburg, Freiburg, Hamburg-Dammtorund RegensburgPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell