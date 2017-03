Darmtumoren polen Immunzellen für eigene Zwecke um

Bonn/Berlin (ots) - Veränderter Stoffwechsel von Krebszellenkönnte Immunantwort störenTumoren entkommen dem Immunsystem, indem sie angreifendeAbwehrzellen anlocken und einer "Gehirnwäsche" unterziehen. Dieumprogrammierten Zellen stoppen dann nicht nur ihren Angriff auf denTumor, sondern unterstützen diesen sogar beim Wachstum. Was genau imTumorinneren passiert, wollen Wissenschaftler der Charité in Berlinjetzt herausfinden. Die Deutsche Krebshilfe fördert dasForschungsvorhaben mit 185.000 Euro.Ziel der heimtückischen "Gehirnwäsche" sind die sogenanntenMDSC-Zellen (Myeloid-derived suppressor cells) des Immunsystems. Imgesunden Organismus sind MDSC-Zellen sehr selten, haben aber einewichtige Aufgabe: Sie regulieren die Immunantwort und verhindern,dass eine zu starke Abwehrreaktion den Körper schädigen könnte. Siesind sogar daran beteiligt, bereits beeinträchtigtes Gewebe wieder zureparieren.Bei Darmkrebs gerät dieses System aus dem Gleichgewicht. GroßeMengen von MDSC-Zellen reichern sich plötzlich in Blut und Gewebenan. Vom Tumor ausgeschüttete Botenstoffe locken sie zumKrankheitsherd. Verlassen sie den Tumor wieder, haben sie sichverändert: Von nun an arbeiten die MDSC-Zellen nur noch für denTumor. Sie beschützen ihn vor dem Immunsystem, fördern dessenWachstum und somit unmittelbar daran beteiligt, dass sich der Krebsim Körper ausbreiten kann.Unbekannte Vorgänge im Inneren des TumorsWas genau geschieht mit den MDSC-Zellen im Inneren eines Tumors?Diesem Rätsel sind Professor Dr. Britta Siegmund und Dr. RainerGlauben von der Medizinischen Klinik für Gastroenterologie,Infektiologie und Rheumatologie der Charité Berlin auf der Spur.Glauben erläutert: "Wir wissen, dass die Krebszellen ihrenStoffwechsel verändern können. Sie produzieren bestimmte Fettsäuren,die von den in den Tumor eingewanderten MDSC-Zellen aufgenommenwerden. Diese Fettsäuren machen aus den Immunzellen Handlanger desTumors."Im Reagenzglas ist es den Forschern bereits gelungen, MDSC-Zellendurch die Zugabe bestimmter Fettsäuren umzuprogrammieren. Lassen sichdiese Ergebnisse auch in den klinischen Alltag übertragen? "WelcheArten von Fettsäuren in welchem Tumor vorkommen, ist noch weitgehendunerforscht", erklärt Siegmund. Hier setzen die BerlinerWissenschaftler an: "Wir müssen zunächst verstehen, welche dieserFettsäuren die MDSC-Zellen verändern. Dann können wir nachMöglichkeiten suchen, den Stoffwechselweg, der für die Produktiondieser Fettsäuren verantwortlich, zu blockieren und so zu verhindern,dass sich die MDSC-Zellen verändern."Chronische Entzündung durch Übergewicht ist ein RisikofaktorEinen direkten Zusammenhang zwischen einer ungesunden Ernährungund der krankhaften Veränderung des Fettsäurestoffwechsels vonDarmkrebszellen sehen die Forscher jedoch nicht. Dennoch:"Medizinisch gesehen ist hohes Übergewicht nichts anderes als einechronisch Entzündung des Körpers. Auch hier haben die Betroffeneneine stark erhöhte Anzahl von MDSC-Zellen im Körper - idealeVoraussetzungen für einen Tumor, sich auszubreiten" so Siegmundweiter."Wir erhoffen uns von diesem Projekt neue Strategien für dieTherapie von Darmkrebs", so Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzenderder Stiftung Deutsche Krebshilfe. "Innovative Forschungsprojekte zufördern, die ein hohes Potenzial besitzen, dass deren Erkenntnisseschnell in den klinischen Alltag integriert werden, ist einKernanliegen der Deutschen Krebshilfe."Hintergrundinformation DarmkrebsRund jede achte Krebserkrankung von Frauen und Männern inDeutschland betrifft den Darm. Doch wie entsteht Darmkrebs? Wie wirder festgestellt und therapiert? Auf ihrer Homepage gibt die DeutscheKrebshilfe Antworten auf die wichtigsten Fragen und bietet kostenloseInformationsmaterialien an. Eine persönliche Beratung bieten dieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter des telefonischen Informations- undBeratungsdienstes INFONETZ KREBS der Deutschen Krebshilfe unter derkostenlosen Rufnummer 0800 / 80708877.Interviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell