Darmstadt und Göttingen haben den größten Studentenanteil - Bausparkasse Mainz veröffentlicht ein Städteranking von 71 deutschen Städten

Mainz (ots) - Die Bausparkasse Mainz AG bietet aktuell einenCity-Finder an und gibt Aufschluss über die Frage "Welche Stadt passtzu mir?". Faktoren wie Arbeitslosenquote und Anzahl derUniversitäten, aber auch die Vielzahl an Kulturangeboten undSonnenstunden einer Stadt werden in einer interaktiven Grafikaufgegriffen und können miteinander verglichen werden. Im Rankingbefinden sich sowohl Großstädte wie Berlin und Hamburg sowiemittelgroße und kleinere Städte wie Rostock und Trier. Die Ergebnissedazu werden in dem City-Finder zusammengefasst und können mithilfeder Filter-Funktion gesondert betrachtet werden.Deutschlands Studentenstädte mit den besten KarrieremöglichkeitenDie Städte Darmstadt und Göttingen haben mit 32, respektive 29Prozent, den höchsten Studentenanteil. Die 3,5 Millionen-MetropoleBerlin ist zwar Deutschlands einwohnerreichste Stadt, aber nur fünfProzent der Berliner sind Studenten. Regensburg lockt mit den meistenfreien Stellen und Ingolstadt weist seit Jahren eine niedrigeArbeitslosenquote und ein hohes Pro-Kopf-Einkommen auf.Dort leben, wo die Lebensqualität am höchsten istFaktoren wie Sport- und Kulturangebote, Freizeitmöglichkeiten unddas Nachtleben sowie das Wetter und der Grünflächenanteilbeeinflussen die Lebensqualität einer Stadt. Kleinere Städte wie Ulmmit 20 Museen können mit dem Kulturangebot von Großstädten wieDüsseldorf mit 31 Museen durchaus mithalten. 2016 lag Brandenburg mit1.735 Sonnenstunden bundesweit auf dem ersten Platz. Wer es liebergrün mag, für den ist Aachen mit 82,3 Prozent bepflanzter Flächen imStadtgebiet die geeignete Stadt. Koblenz und Köln bieten in punctoNachtleben ein vielseitiges Angebot, denn im Durchschnitt kommen dortauf 100.000 Einwohner knapp 75 Bars, Kneipen und Clubs.Monatliche Lebenshaltungskosten variieren stark innerhalbDeutschlandsMünchen verzeichnet weiterhin die höchste Miete: Fast 18 Eurokostet der Quadratmeter. Für Miete und Nebenkosten eines50-Quadratmeter-Wohnraums macht das fast 1.000 Euro pro Monat.Besonders günstig lebt es sich dagegen in Herne, wo mandurchschnittlich 370 Euro dafür zahlt. Wer mit den öffentlichenVerkehrsmitteln unterwegs ist, zahlt in kleineren Städten deutlichweniger als in mittelgroßen Städten. So kostet ein Monatsticket inKassel beispielsweise 53,80 Euro, in Köln zahlt man dafür jedoch94,30 Euro.City-Finder bietet die Möglichkeit die passende Stadt zu findenFür das Städteranking wurden Daten und Studien zu denrelevantesten Lebens- und Wohnfaktoren in 71 Städten recherchiert undausgewertet. Die Ergebnisse werden in einer interaktiven Grafikanzeigt, die die einzelnen Städte in Hinblick auf die untersuchtenFaktoren listet. Mithilfe der Filterfunktion kann man individuellrelevante Faktoren auswählen, um die passende Stadt zu ermitteln. DerCity-Finder ist ab sofort unter folgender URL verfügbar und kann übereinen Embed-Code auf anderen Webseiten eingebunden werden:https://www.bkm.de/staedteranking-2017/Über die Bausparkasse MainzDie BKM - Bausparkasse Mainz ist eine private Bausparkasse in derRechtsform der Aktiengesellschaft mit Unternehmenssitz in Mainz. Dierund 800 Mitarbeiter stehen ihren Kunden seit über 85 Jahren alsbundesweit tätiger Finanzdienstleister im Innen- und Außendienst zurSeite. Die Geschäftstätigkeit der BKM ist auf die Bereiche Bausparen,Finanzierung, Vorsorge und Geldanlage ausgerichtet. Die BKM -Bausparkasse Mainz AG, eine 100-prozentige Tochter der BKM ergänztdas Beratungsportfolio um die Suche und Vermittlung von Grundstückensowie Immobilien.Pressekontakt:André Dinzler- Pressereferent -Telefon: 06131 303-145E-Mail: presse@bkm.deOriginal-Content von: BKM Bausparkasse Mainz AG, übermittelt durch news aktuell