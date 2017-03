Darmkrebs: Wenn die Wachstumsbremse fehlt

München (ots) -Forscher suchen neue Therapien gegen fortgeschrittene TumoreAggressiven Darmkrebszellen fehlt möglicherweise ein wichtigesMolekül, das gesunde Zellen davor bewahrt, sich unkontrolliert immerweiter zu vermehren. Das könnte die Ursache für besonders schwereKrankheitsverläufe sein, vermuten Wissenschaftler der TechnischenUniversität München. Sie wollen jetzt die genauen Zusammenhängeentschlüsseln und neue Behandlungsstrategien entwickeln. Die DeutscheKrebshilfe fördert das Projekt mit rund 325.000 EUR.Wenn die Kommunikation nicht richtig läuft, ist das Chaos meistvorprogrammiert. Was für das menschliche Miteinander charakteristischist, trifft auch auf die Zellen unseres Körpers zu. Ein komplexesZusammenspiel verschiedener Signalmoleküle steuert ihr gesundesWachstum. Sogenannte Tumorsuppressoren etwa regulieren dieZellteilung. Kommt es zu Fehlern in der Nachrichtenübermittlung,können die Zellen unkontrolliert weiterwachsen und Tumore bilden.Als Tumorsuppressor fungiert vermutlich auch ein Eiweißmolekül mitder wissenschaftlichen Abkürzung DUSP5, das Wissenschaftler desKlinikums rechts der Isar an der Technischen Universität Münchenjetzt im Zusammenhang mit der Entstehung von Darmkrebs genaueruntersuchen wollen. "DUSP5 sorgt in gesunden Zellen des Darmtraktsdafür, dass diese sich regelmäßig erneuern und dann ihr Wachstumwieder einstellen. Es bremst quasi auf natürlichem Weg die Zellenaus", erläutert Studienleiter Professor Dr. Klaus-Peter Janssen. "Wirkonnten nachweisen, dass bei vielen Darmkrebspatienten dieses Proteinnicht vorhanden oder nur schwach ausgeprägt ist. Bei Patienten, diekein DUSP5 mehr im Tumor haben, wächst der Krebs besondersaggressiv", so Janssen weiter. Ohne DUSP5 fehlt den Krebszellenvermutlich die natürliche Wachstumsbremse, und sie können sichungehindert teilen.Professor Janssen und sein Team gehen nun der Frage nach, warumdie Aktivität des "Bremsmoleküls" DUSP5 in Darmkrebszellenherabgesetzt ist und welche Auswirkungen dies auf die Zellen hat.Langfristig wollen sie klären, warum Darmkrebs bei einigen Patienteneinen aggressiven Verlauf nimmt, also oft nur schwer behandelbareAbsiedlungen in anderen Organen (Metastasen) bildet, und ob DUSP5dafür mitverantwortlich ist. Die Arbeitsgruppe um Professor Janssenkann bereits erste Erfolge verbuchen: Aktuelle Ergebnisse belegen,dass DUSP5 im Laborversuch das Entstehen der Metastasen tatsächlichverhindern kann. Darmkrebszellen, in denen DUSP5 gezielt wieder"angeschaltet" wurde, konnten keine Tumorabsiedlungen in Lymphknotenoder anderen Organen mehr ausbilden. Im nächsten Schritt wollen dieWissenschaftler neue Verfahren entwickeln, um das Risiko für dasAuftreten von Metastasen besser beurteilen zu können. LangfristigesZiel sind neuartige Behandlungsstrategien bei fortgeschrittenenStadien der Krebserkrankung."Insbesondere bei fortgeschrittenen Krankheitsverläufen steht dieKrebsmedizin immer noch vor großen Herausforderungen. Für dieEntwicklung neuer Therapieansätze ist es daher unabdingbar, dieEntstehungsmechanismen von Krebserkrankungen zu verstehen", betontGerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe.Wer sich anlässlich des Darmkrebsmonats März detaillierter überdie Themen Vorbeugung, Früherkennung, Behandlung und Nachsorge vonDarmkrebs informieren möchte, erhält kostenloseInformationsmaterialien bei der Deutschen Krebshilfe, Postfach 1467,53004 Bonn. Alle Ratgeber und Faltblätter können auch im Internetunter www.krebshilfe.de/informieren bestellt oder heruntergeladenwerden. Eine persönliche Beratung bieten darüber hinaus dieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Informations- undBeratungsdienstes der Deutschen Krebshilfe INFONETZ KREBS unter derkostenlosen Rufnummer 0800 / 80708877.Hintergrundinformation: DarmkrebsDarmkrebs ist die dritthäufigste Krebserkrankung in Deutschland.Rund 33.000 Männer und 28.000 Frauen erkranken jedes Jahr neu daran(Robert Koch-Institut, Berlin 2016). Das durchschnittlicheErkrankungsalter liegt für Männer bei 72 Jahren und für Frauen bei 75Jahren.Rauchen und Übergewicht sind die bedeutendsten Risikofaktoren fürDarmkrebs. Auch Bewegungsmangel, regelmäßiger Alkoholkonsum sowieeine ballaststoffarme Ernährung mit hohem Anteil an rotem Fleisch undWurstwaren spielen eine große Rolle. Darüber hinaus erhöhen schwereentzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosasowie bestimmte Formen von Dickdarmpolypen, die als Vorläufer vonbösartigen Darmtumoren gelten, das individuelle Darmkrebsrisiko. Aucheine erbliche Belastung kann von Bedeutung sein.Projektnr.: 70111822Interviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell