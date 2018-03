Darmkrebs-Studie der Hochschule Fresenius zeigt: Über 40 Prozent der Betroffenen fühlt sich vom Hausarzt nicht ernst genommen

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Köln (ots) - In Zusammenarbeit mit der Felix Burda Stiftung habensich Studentinnen der (Wirtschafts-) Psychologie imStudienschwerpunkt Gesundheitspsychologie an der Hochschule Freseniusin München im Rahmen ihres Studienprojekts "Darmkrebsrisiko undVorsorge - Awareness der jungen Generation" mit dem Thema Darmkrebsund den Möglichkeiten der besseren Bewusstseinsbildung bei jungenMenschen auseinandergesetzt.Aussagen wie "Darmkrebs betrifft nur ältere Menschen" oder"Darmspiegelungen sind erst ab 50 notwendig" sind geläufig, treffenso aber nicht mehr zu. Denn neuerdings zeigt sich ein alarmierenderTrend: Die Zahl an Neuerkrankungen bei über 50-Jährigen sinkt,wohingegen sie bei der jüngeren Generation deutlich ansteigt. AlsUrsache dieser Tendenz werden bestimmte Lebensstilfaktoren und dieZunahme von Übergewicht vermutet. Hat ein Familienangehöriger anDarmkrebs gelitten, ist das Risiko, ebenfalls daran zu erkranken,deutlich erhöht. Weiß man um dieses Risiko und dieVorsorgeuntersuchungen und wird frühzeitig und adäquat behandelt, hatman gute Aussichten auf Heilung.Wie man auch bei der jüngeren Generation ein Bewusstsein für dasThema Darmkrebs und für die Relevanz der Vorsorge schaffen kann,damit haben sich die Studierenden im Rahmen einer Projektarbeitbeschäftigt.Dazu haben sie einen multimethodalen Erhebungsansatz gewählt:Dieser enthält sowohl einen selbstkonzipierten Fragebogen als auchExperteninterviews mit Betroffenen. Zentrale Themen bildeten dabeidas Wissen über Darmkrebs, Risikogruppen, die Behandlung sowie Ideenzur Prävention.Das Ergebnis: Weder Betroffene noch viele Hausärzte scheinenausreichend darüber im Bilde zu sein, dass auch jüngere undinsbesondere familiär vorbelastete Menschen an Darmkrebs erkrankenkönnen. So wurde ermittelt, dass bei den 18-34-jährigenNicht-Erkrankten zwar 27 Prozent angaben, familiär vorbelastet zusein, davon stuften jedoch 19 Prozent ihr Risiko, ebenfalls zuerkranken, als niedrig ein. 10 der 11 persönlich Befragten, die vorihrem 50. Lebensjahr an Darmkrebs erkrankten, berichteten davon, dasssie von ihrem Hausarzt über einen längeren Zeitraum falsch behandeltworden seien. Ein oft gehörter Satz lautete: "Sie sind viel zu jung,um Darmkrebs zu haben." Auch die zusätzliche Online-Umfrage derStudentinnen unter 605 Darmkrebs-Betroffenen jeden Alters, zeigt:42,6% der Befragten hatten das Gefühl, dass ihre Beschwerden vomHausarzt nicht ernst genommen wurden. 32,4 % der Teilnehmer gaben an,dass ihre Symptome über einen längeren Zeitraum von ihrem Hausarztbehandelt wurden, ohne dass sich eine Verbesserung eingestellt hat.Im Durchschnitt wurden die Befragten erst nach rund 11 Monatenerfolgloser Behandlung an einen Facharzt überwiesen: DiagnoseDarmkrebs!Die Erhebung der Studierenden verdeutlicht die Notwendigkeit,sowohl die jüngere Generation als auch die Hausärzte besseraufzuklären. Denn: Es gibt kein zu jung für Darmkrebs!Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Frankfurt amMain, Hamburg, Idstein, Köln, München und den Studienzentren inBerlin, Düsseldorf und New York gehört mit rund 12.000 Studierendenzu den größten und renommiertesten privaten Hochschulen inDeutschland. Sie blickt auf eine mehr als 170-jährige Traditionzurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das"Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl derLaborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist dieHochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites,vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie &Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft& Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowieberufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an.Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionellakkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr"breites und innovatives Angebot an Bachelor- undMaster-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr"überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt.Im April 2016 wurde sie vom Wissenschaftsrat für weitere fünf Jahrere-akkreditiert.Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites:www.hs-fresenius.dewww.wir-sind-unsere-Zukunft.dePressekontakt:Melanie Hahnmelanie.hahn@hs-fresenius.deTel. +49 (0) 221 - 973 199 507Mobil: +49 (0) 171 - 359 2590PressesprecherinHochschule Fresenius - Fachbereich Wirtschaft & MedienBusiness School - Media School - Psychology SchoolIm MediaPark 4c - 50670 Kölnwww.hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell