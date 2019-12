Der Darm bildet das Zentrum des Immunsystems / ProBio-Cult® Immun zur Aufrechterhaltung der Immunabwehr (FOTO)

Köln (ots) - Für das Immunsystem spielt die Darmgesundheit eine ganzentscheidende Rolle. Denn gut 80 Prozent der Immunzellen des menschlichenKörpers befinden sich im Darm. Vor diesem Hintergrund wurde ProBio-Cult® Immunentwickelt. Der darin enthaltene Lactobazillus rhamnosus GG gilt als der ambesten dokumentierte Milchsäurebakterienstamm.(1) In jeder Tagesportion sindzehn Milliarden Lebendkulturen Lactobazillus rhamnosus GG enthalten. Dasbeigefügte mikroverkapselte Vitamin A trägt zur Aufrechterhaltung derDarmschleimhaut bei. Zusätzlich enthält das Produkt den für das Immunsystemwichtigen Mineralstoff Selen sowie Inulin und Acerola. Der PflanzenballaststoffInulin dient dabei als Kraftfutter für die Darmbakterien. ProBio-Cult® Immungibt es als Tagesportionen in praktischen Trinkfläschchen. Die im Deckelenthaltenen zehn Milliarden Milchsäurebakterien werden mit einer Drehbewegung indie Flüssigkeit verteilt und dadurch frisch aktiviert.Weitere Informationen unter www.syxyl.de/immunQuelle:Doron S, Snydman DR, Gorbach SL. Lactobacillus GG: Bacteriology andclinical applications. Gastroenterology Clinics of North America.2005; 34:483.Pressekontakt:Nina Giegel / Syxyl GmbH & Co. KG (Quellen undHintergrundinformationen)Tel.: 0221 1652 219, E-Mail: Nina.Giegel@klosterfrau.de, www.syxyl.deGereonsmühlengasse 5, 50670 KölnDagmar Kabala / Agentur-Kontakt (Weitere Informationen undumfangreiches Bildmaterial)Tel.: 0221 92 57 38 40, E-Mail: d.kabala@borchert-schrader-pr.deBorchert & Schrader PR GmbH, Antwerpener Straße 6-12, 50672 KölnWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139319/4458897OTS: Syxyl GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Syxyl GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell