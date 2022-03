Darling Ingredients nimmt an zukünftigen Konferenzen teil

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Irving, Texas, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) -Darling Ingredients Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3460690-1&h=1138494963&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3460690-1%26h%3D3973508543%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.darlingii.com%252F%26a%3DDarling%2BIngredients%2BInc.&a=Darling+Ingredients+Inc.) (NYSE: DAR), das weltweit führende Unternehmen, das Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte umwandelt und erneuerbare Energien produziert, gab heute bekannt, dass Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer, an den folgenden Konferenzen teilnehmen wird:- Raymond James 43rd Annual Institutional Investors Conference - 10:25. Eastern Time, 8. März- Bank of America Downstream Konferenz - 13:30 Eastern Time, 10. März- Roth 34. Jahreskonferenz - 14. März, 14:30 Pacific Time, 14. März- Die Präsentationen werden im Internet übertragen und sind auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations unter „Events" verfügbar www.darlingii.com.Über Darling Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das größte börsennotierte Unternehmen, das Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte umwandelt, und ein führender Hersteller von erneuerbaren Energien. Anerkannt als führend in Sachen Nachhaltigkeit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3460690-1&h=1747346518&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3460690-1%26h%3D568958620%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.50climateleaders.com%252Fdarling-ingredients-the-greenest-company-on-the-planet%252F%26a%3Dsustainability%2Bleader&a=f%C3%BChrend+in+Sachen+Nachhaltigkeit), betreibt das Unternehmen 250 Anlagen in 17 Ländern und verwertet fast 10% der weltweiten Abfallströme der Fleischindustrie zu Mehrwertprodukten wie grüne Energie, erneuerbarer Diesel, Kollagen, Düngemittel, tierische Proteine und Mahlzeiten sowie Zutaten für Tierfutter. Weitere Informationen finden Sie unter darlingii.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.Kontakt: Suann GuthrieVP Anlegerbeziehungen, Nachhaltigkeit und Kommunikation(469) 214-8202Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3460690-1&h=2299352792&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3460690-1%26h%3D2591164353%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F647660%252FDarling_Ingredients_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F647660%252FDarling_Ingredients_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F647660%2FDarling_Ingredients_Logo.jpg)Original-Content von: Darling Ingredients Inc., übermittelt durch news aktuell