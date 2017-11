Darling Ingredients Inc. gibt Finanzergebnisse des dritten Quartals 2017 bekannt

Solide Entwicklung im Futtermittelsegment und Erholung imLebensmittelsegmentPrüfung der Erweiterung der Phase III des Diamond Green Diesel JVmit ValeroIrving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR), ein Weltmarktführer bei der Entwicklung und Herstellungnachhaltiger natürlicher Inhaltsstoffe aus essbaren und nichtessbaren Bionährstoffen mit einer Vielzahl von Inhaltsstoffen undmaßgeschneiderten Spezialprodukten für Kunden aus den BranchenPharmazeutika, Nahrungsmittel, Tiernahrung, Futtermittel, Industrie,Treibstoffe, Bioenergie und Düngemittel, gab heute dieFinanzergebnisse 2017 des am 30. September 2017 geendeten Quartalsbekannt.Überblick über das dritte Quartal 2017- Umsatz $ 937,7 Millionen, eine Steigerung um 9,8 %- Reingewinn $ 7,8 Millionen bzw. $ 0,05 je verwässerte Aktie gemäßGAAP- Bereinigtes EBITDA $ 110,5 Millionen- Starke Bilanz mit Schuldenabbau in Höhe von $ 18,5 Millionen- Starkes weltweites Rohstoffvolumen mit Steigerung um 3,8 %- Weltweites Preisumfeld besser, stabil bei Fetten und gemischt beiProteinen- Das Lebensmittelsegment war von der besseren Entwicklung in denGelatine-Märkten geprägt- Ergebnisse der Diamond Green Diesel (DGD) Anlage aufgrund vonUnsicherheiten seitens der EPA gedämpft; JV prüft Phase IIIErweiterungIm dritten Quartal 2017 veröffentlichte das Unternehmen einenNettoumsatz von $ 937,7 Millionen, verglichen mit einem Nettoumsatzvon $ 853,9 Millionen im dritten Quartal 2016. Der Darlingzurechenbare Reingewinn in den am 30. September 2017 geendeten dreiMonaten erreichte $ 7,8 Millionen bzw. $ 0,05 je verwässerte Aktie,verglichen mit einem Reingewinn von $ 28,7 Millionen bzw. $ 0,17 jeverwässerte Aktie im dritten Quartal 2016. Der Rückgang desReingewinns des dritten Quartals 2017 ist auf höhere Vertriebs-,Allgemein- und Verwaltungskosten, Abschreibungen auf neueProduktionsstandorte im Segment Futtermittelinhaltsstoffe und denWegfall der Steuergutschrift für Biodieselhersteller (Blenders TaxCredit) zurückzuführen, die im Ergebnis des dritten Quartals 2016erfasst, aber für 2017 noch nicht wieder eingeführt wurde.Kommentar zum dritten Quartal 2017"Der Erfolg unseres diversifizierten Geschäftsmodells ist auch involatilen Märkten aus den konstanten Ergebnissen ersichtlich. UnsereTeams erzielten solide Ergebnisse in allen Geschäftssegmenten,gestützt durch ein starkes globales Renderingvolumen und eineverbesserte Performance in Rousselot und CTH. Trotz allgemeinersaisonaler Einflüsse auf unser drittes Quartal und eines Brandes inunserem Rendac-Werk können wir gute Finanzkennzahlen vorweisen",sagte Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer vonDarling Ingredients Inc."Wir sind weiterhin optimistisch, dass die EPA das früherangekündigte Mandat der Biotreibstoff-Norm (Renewable Fuel Standard,RFS2) unterstützen wird, und sind zuversichtlich, dass dieSteuergutschrift für Biodieselhersteller in absehbarer Zukunft wiedererteilt werden könnte. Darüber hinaus freuen wir uns sehr über diesoeben angekündigte Absicht, gemeinsam mit unserem Partner ValeroEnergy den weiteren Ausbau von DGD voranzutreiben und die Kapazitätbis 2021 auf 550 Millionen Gallonen pro Jahr zu verdoppeln", schlossHerr Stuewe.Operatives Update nach Segmenten- Futtermittelinhaltsstoffe - EBITDA um 2,0 Prozent auf $ 80,5Millionen gestiegen; Umsatz um 8,3 Prozent auf $ 575,5 Millionengestiegen; Bruttomarge um 6,9 Prozent auf $ 125,9 Millionengestiegen; verarbeitete Rohmaterialien um 3,8 Prozent höher.- Nahrungsmittelinhaltsstoffe - EBITDA um 36,4 Prozent auf $ 34,5Millionen gestiegen; Umsatz um 14,6 Prozent auf $ 300,3 Millionengestiegen; Bruttomarge um 18,6 Prozent auf $ 60,1 Millionengestiegen; verarbeitete Rohmaterialien um 9,2 Prozent höher.- Treibstoffbestandteile - EBITDA um 37,2 Prozent auf $ 8,1 Millionenzurückgegangen; Umsatz um 2,3 Prozent $ 61,9 Millionen gestiegen;Bruttomarge um 46,5 Prozent auf $ 7,6 Millionen gefallen;verarbeitete Rohmaterialien um 2,2 Prozent niedriger.- Diamond Green Diesel Joint Venture (DGD) - Das Ergebnis entsprichttrotz der Rechtsunsicherheit den Erwartungen. EBITDA von $ 0,49 proGallone gegenüber 2016 negativ durch den Wegfall derSteuergutschrift für Biodieselhersteller im Jahr 2017 beeinflusst.Das JV prüft die geplante Erweiterung bis Q2 2018 von bisher 275Millionen Gallonen auf 550 Gallonen Jahresproduktion.Für weitereInformationenwenden Siesich bitte an:Melissa A. E-Mail:Gaither, VP IR mgaither@darlingii.comund GlobalCommunications251 O'Connor Telefon: 972-281-4478Ridge Blvd.,Suite 300,Irving, Texas75038Original-Content von: Darling Ingredients Inc., übermittelt durch news aktuell