Darling Ingredients Inc. gibt Ergebnisse für zweites Quartal 2019 bekannt

Kontinuierliche betriebliche Performance in den SegmentenLebensmittel und KraftstoffeIrving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR), ein globaler Entwickler und Hersteller nachhaltiger,natürlicher Inhaltsstoffe aus essbaren und nicht-essbarenBio-Nährstoffen und Produzent einer breiten Palette vonInhaltsstoffen und Spezialerzeugnissen für Kunden der BranchenPharmazie, Lebensmittel, Tiernahrung, Futterstoffe, Industrie,Kraftstoffe, Bioenergie und Düngemittel, hat heute dieFinanzergebnisse für das am 29. Juni 2019 beendete zweite Quartal desGeschäftsjahres 2019 bekanntgegeben.Überblick über das zweite Quartal 2019- Umsatz von 827,3 Millionen US-Dollar- Nettogewinn von 26,3 Millionen US-Dollar bzw. GAAP-konformerverwässerter Ertrag je Aktie von 0,16 US-Dollar- Bereinigtes EBITDA von 115,5 Millionen US-Dollar- EBITDA für Diamond Green Diesel (DGD) liegt bei 1,25 US-Dollar proGallone- Konsolidiertes bereinigtes Pro-forma-EBITDA von 159,4 MillionenUS-Dollar- DGD gab im April 2019 eine Partnerdividende in Höhe von 17,7Millionen US-Dollar aus, mit einem nachträglich auszuschüttendenBetrag in Höhe von 37,8 Millionen US-Dollar im Juli 2019- Refinanzierung von US-Anleihen, dadurch reduzierteFremdkapitalkosten mit längerer Laufzeit und innerhalb des Quartalsangefallenen TilgungskostenIm zweiten Quartal 2019 betrug der Nettoumsatz 827,3 MillionenUS-Dollar, im Vergleich zu 846,6 Millionen US-Dollar im zweitenQuartal 2018. Der Umsatzrückgang (um 19,3 Millionen US-Dollar) istgenerell auf niedrigere globale Preise für Protein und die Abspaltungdes Geschäfts mit industriellen Reststoffen im Mai 2018zurückzuführen, konnte jedoch durch den höheren Absatz im Bereich derSpezialtiernahrung und dank besserer Verkaufszahlen beiKollagenprodukten teilweise ausgeglichen werden.Der Darling zuzuschreibende Nettogewinn für die drei Monatebetrug, mit Ende 29. Juni 2019, 26,3 Millionen US-Dollar bzw. 0,16US-Dollar je verwässerte Aktie, im Vergleich zu einem Nettoverlustvon 30,4 Millionen US-Dollar bzw. 0,18 US-Dollar je verwässerte Aktieim zweiten Quartal 2018. Der Anstieg des Nettogewinns im Vergleichzum selben Zeitraum im Geschäftsjahr 2018 ist dem Ausbleibenfolgender einmaliger Kosten zuzuschreiben: Schuldentilgungskosten inHöhe von 23,5 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit derRefinanzierung von Euro-Anleihen; Verlust in Höhe von 15,5 MillionenUS-Dollar aus dem Verkauf der Tochtergesellschaft Terra RenewalServices; sowie Umstrukturierungskosten und Wertmindersaufwand inHöhe von 15,0 Millionen US-Dollar infolge der Schließung desGelatine-Werks in Hurlingham, Argentinien."Insgesamt konnten wir das Ergebnis im zweiten Quartal mit einemkombinierten, bereinigten Pro-forma-EBITDA in Höhe von 159,4Millionen US-Dollar verbessern, einschließlich des bereinigtenEBITDA-Wertes für Darling und Diamond Green Diesel, sowie mit einemProfit von 13,2 Millionen US-Dollar aus dem Immobilienverkauf inChina. Auf betrieblicher Ebene standen wir hinsichtlich derPreisgestaltung für Fertigprodukte global betrachtet negativenMarktbedingungen gegenüber; Gründe dafür waren die nicht geregeltenHandelsabkommen mit China und die anhaltenden Auswirkungen derAfrikanischen Schweinepest", sagte Randall C. Stuewe, Chairman undChief Chief Executive Officer von Darling Ingredients Inc. "UnserLebensmittelsegment erwies sich als leistungsstark, unter anderemaufgrund des wachsenden Volumens bei neu eingeführten Produkten, wasin erster Linie auf unser weltweit wachsendes Kollagengeschäftzurückzuführen ist. Unser Kraftstoffsegment war konstant stark,ungeachtet der Steuervergünstigung für Hersteller von Kraftstoffenmit Biodieselbeimischungen (blenders tax credit; BTC)."Diamond Green Diesel, unser 50/50-Joint-Venture mit Valero, hatsich gut entwickelt und das erwartete EBITDA von 1,25 US-Dollar proGallone auf Unternehmensebene erfüllt. Nach dem Ende des erstenQuartals erhielten wir außerdem zwei Partnerdividenden in Höhe von55,5 Millionen US-Dollar, wobei 17,7 Millionen US-Dollar im zweitenQuartal und der Rest im dritten Quartal 2019 verbucht werden sollen.Darüber hinaus bleibt Super Diamond, unser Erweiterungsprojekt imUmfang von 400 MM Gallonen, weiterhin auf dem geplanten Kurs und sollEnde 2021 starten."Update für einzelne Segmente - Drei Monate im Jahresvergleich- Tierfutterzutaten - EBITDA 64,5 Millionen US-Dollar (minus 23,2%);Umsatz 487,4 Millionen US-Dollar (minus 2,3%); Marge 110,5Millionen US-Dollar (minus 14,2%). Verarbeitetes Rohmaterial um1,6% mehr.- Lebensmittelzutaten - EBITDA 50,3 Millionen US-Dollar (um 241,5%höher); Umsatz 274,8 Millionen US-Dollar (minus 0,7%); Marge 60,4Millionen US-Dollar (um 16,5% höher). 