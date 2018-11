Darling Ingredients Inc. gibt die Ergebnisse des dritten Quartals 2018 bekannt

Vorstand erhöht Aktienrückkaufprogramm auf Stammaktien im Wert vonbis zu 200 Millionen $Diamond Green Diesel JV schafft Expansionswende, kündigt SuperDiamond Phase-III-Wachstumspläne an, bei denen weitere erneuerbareNaphtha-Produkte aufgenommen werden sollenIrving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR), ein globaler Entwickler und Produzent von nachhaltigennatürlichen Inhaltsstoffen aus essbaren und nicht essbarenBio-Nährstoffen, der eine breite Palette von Inhaltsstoffen undmaßgeschneiderten Speziallösungen für die Pharma-, Lebensmittel-,Tiernahrungs-, Futtermittel-, Kraftstoff-, Bioenergie- undDüngemittelindustrie herstellt, gab heute die Ergebnisse für dasdritte Quartal 2018 bekannt, das am 29. September 2018 endete.- Umsatz 812,6 Mio. $ gegenüber 936,3 Mio. $ 3Q17- Nettoverlust (6,0) Mio. $, oder (0,04) $ pro verwässerte GAAP-Aktie- Bereinigtes EBITDA -97,0 Mio. $- Schuldentilgung - 12,0 Mio. $- Verlängerte Diamond Green Diesel (DGD)-Ausfallzeiten beeinflusstendie Ergebnisse stark mit höheren Kosten und niedrigeren Volumina;unter Druck stehende Fettverkaufspreise- Rekordmengen bei der Schlachtung führten zu einer ausreichendenVersorgung mit Fetten und Proteinen- Handelsstreitigkeiten mit China belasten den globalen Handel mittierischen Proteinen- Lebensmittelsegment stabilisiert, Kraftstoffsegment mitverbesserten Ergebnissen ohne Blenders Tax Credit (BTC)- DGD-Expansion erfolgte Anfang Oktober mit einem Nennwert von 275Mio. Gallonen Jahreskapazität- DGD JV genehmigt Super Diamond Phase-III-Expansion auf 675 Mio.Gallonen pro Jahr sowie zusätzliche erneuerbare NaphthaDer Nettoverlust spiegelt den Rückgang der Verkaufspreise fürFertigprodukte und einen Anstieg der Herstellungskosten ausWertberichtigungen auf Vorräte um rund 7,2 Mio. $ wider, die aufniedrigere Marktwerte infolge des Ausbruchs der AfrikanischenSchweinepest zurückzuführen sind."Wir haben im dritten Quartal deutlich schlechtere Ergebnisse alserwartet erzielt. Die längeren Ausfallzeiten bei DGD beeinflusstendas Ergebnis maßgeblich und führten zu einer Neuordnung unsererLieferkette in den Segmenten Fette und Altspeisefutter. DieHandelsstreitigkeiten mit China, die Rekordzahlen bei den globalenGetreidebeständen und der stärkere US-Dollar belasteten die Preisefür Fertigprodukte", sagte Randall C. Stuewe, Vorstandsvorsitzenderund Chief Executive Officer von Darling Ingredients Inc. "DerLichtblick dabei ist, dass wir weltweit Rekordvolumen an Rohstoffenhatten und DGD voll funktionsfähig ist. Wir erwarten, dass wir imvierten Quartal 65-70 Mio. Gallonen mit einem Margenniveau von über1,25 $ pro Gallone produzieren werden."Das Futtermittelsegment wurde durch ein niedrigeres Preisumfeldund deflationäre Verzögerungen bei unseren Rohstoffformulierungen inden USA in Verbindung mit einer Bestandsabschreibung von chinesischemPlasma im Zusammenhang mit ASF beeinträchtigt. DasNahrungsmittelsegment verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr undlieferte konstante Ergebnisse mit einer soliden Leistung unsererKollagenplattform Rousselot und einem höheren Absatzvolumen in China.Im Kraftstoffsegment unterstützten hohe Absatzmengen eine verbesserteLeistung in ganz Europa und glichen leicht schwächere Ergebnisse beinordamerikanischem Biodiesel aus, die auf niedrigere RIN-Preise unddas Fehlen von BTC zurückzuführen sind, bei dem wir weiterhin davonausgehen, dass es Ende des vierten Quartals 2018 wieder in Krafttreten wird"."Wir setzen unsere World of Growth-Strategie fort, indem wir unserKerngeschäft weiter ausbauen und Anfang Oktober die in Arkansasansässige Triple - T Foods übernommen haben. Die Übernahme erweitertunser Premium-Protein-Geschäft in der wachsendenSpezialtiernahrungsindustrie weiter. Wir freuen uns, die Zustimmungdes Vorstands zur Erweiterung der Phase III Super Diamond auf 675Millionen Gallonen erneuerbaren Diesels pro Jahr bekannt zu geben,die vom Bau einer zweiten unabhängigen Parallelfabrik, dem Bau einerneuen Anlage für erneuerbare Naphtha, oder grünes Benzin, und einerverbesserten Logistikkapazität begleitet wird. Die geschätztenGesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,1 Mrd. $. Fertigstellung wird im4. Quartal 2021 erwartet. Die Margen bleiben attraktiv, und wirfreuen uns darauf, die gestiegene Nachfrage nach nachhaltigenkohlenstoffarmen Kraftstoffen zu befriedigen und höhere LCFS-Margenaus unseren gestiegenen Kapazitäten zu erzielen", so Stueweabschließend.- Futtermittelbestandteile - EBITDA 59,2 Mio. $ (minus 27 %); Umsatz482,7 Mio. $ (minus 16,1 %); Marge 98,9 Mio. $ (minus 21,5 %). Dieverarbeitete Rohstoffmenge stieg um 6,4 %.- Futtermittelbestandteile - EBITDA 32,7 Mio. $ (minus 5,5 %); Umsatz265,2 Mio. $ (minus 11,3 %); Marge 54,5 Mio. $ (minus 9,5 %). Dieverarbeitete Rohstoffmenge ist gleichbleibend.- Kraftstoffbestandteile - EBITDA 13,9 Mio. $ (plus 71,6 %); Umsatz64,6 Mio. $ (plus 4,4 %); Marge 11,1 Mio. $ (plus 46,1 %). Dieverarbeitete Rohstoffmenge stieg um 3,6 %.- DGD JV - EBITDA 0,04 $ pro Gallone ohne BTC.Pressekontakt:Melissa Gaither, VP IR, Global Communicationsmgaither@darlingii.com972-281-4478Original-Content von: Darling Ingredients Inc., übermittelt durch news aktuell