Darling Ingredients-Aktie: Neuer Auftrag!

Überblick Chick-fil-A Inc. hat(NYSE:DAR) mit der Umwandlung seines Altspeiseöls in erneuerbaren Kraftstoff beauftragt. Die Dienstleistungsmarke des Unternehmens, DAR PRO Solutions, wird das Altspeiseöl von allen Chick-fil-A-Restaurants in den USA und Kanada abholen. „Wir bewundern das Engagement von Chick-fil-A zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen und sind stolz darauf, Teil einer Lösung zu sein, die Lebensmittelabfälle von unseren Mülldeponien fernhält und gleichzeitig einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!