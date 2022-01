Darling Ingredientsʼ Rousselot Health Brand kündigt Partnerschaft mit Terasaki Institute for Biomedical Innovation an

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Irving, Texas (ots/PRNewswire) -Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) gab heute bekannt, dass seine Marke Rousselot Health, der weltweit führende Anbieter von Lösungen auf Kollagenbasis, eine Partnerschaft mit dem Terasaki Institute for Biomedical Innovation (TIBI), einem in Kalifornien ansässigen Forschungsinstitut mit Schwerpunkt auf regenerativer Medizin, eingegangen ist. Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft werden Rousselot und TIBI gemeinsam an der Entwicklung von Therapien auf Gelatinebasis und deren Umsetzung in die Klinik arbeiten. Rousselot wird das TIBI mit X-Pure® modifizierten Gelatinen wie X-Pure GelMA beliefern und gleichzeitig Erkenntnisse über das Verhalten von Gelatine in der Forschung und bei klinischen Studien des Instituts austauschen.Auf der Grundlage von mehr als 130 Jahren Erfahrung mit Gelatine und Kollagen hat Rousselot X-Pure® entwickelt, eine vollständige Palette biomedizinischer Gelatinen und modifizierter Gelatinen, die sich durch ihre unübertroffene Reinheit (<10 EU/g Endotoxin) und Konsistenz sowie durch die vollständige Einhaltung der GMP auszeichnen. Die modifizierten X-Pure® GelMA-Gelatinen von Rousselot gehören zu dieser Produktreihe und wurden bereits von den Forschern des TIBI getestet und für ihre erstklassige Qualität anerkannt.„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Rousselot und die Möglichkeit, die modifizierten Gelatinen von Rousselot für unsere Forschung zu nutzen", erklärt Ali Khademhosseini, CEO von TIBI. „Modifizierte Gelatine hat sich als leistungsfähiges Biomaterial im Bereich der regenerativen Medizin erwiesen, und wir haben sie in den letzten Jahren intensiv genutzt. Ich bin sicher, dass hochwertiges, gereinigtes GelMA sowohl unsere In-vitro- als auch unsere In-vivo-Forschung und -Entwicklung unterstützen wird. Mit X-Pure GelMA werden wir in der Lage sein, weitere Fortschritte bei der klinischen Umsetzung unserer Forschung zu machen, um die Entwicklung neuer Therapien zu beschleunigen."„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit TIBI und seinem weltweit anerkannten Forscherteam", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und CEO von Darling Ingredients. „X-Pure® modifizierte Gelatine ist eine erfolgreiche Innovation innerhalb der biomedizinischen Abteilung von Rousselot. Ihre einzigartigen Eigenschaften machen sie ideal für die biomedizinische Forschung und die anschließende klinische Anwendung. Wir sind stolz darauf, Teil der Bemühungen von TIBI zu sein, praktikable biomedizinische Lösungen zu entwickeln, die Patienten auf der ganzen Welt helfen werden."Die Partnerschaft trat am 1. Januar 2022 in Kraft und hat eine Laufzeit von zunächst zwei Jahren. Sie fördert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Experten von TIBI für[Mikronadeln, 3D-Bioprinting] und den Experten von Rousselot für Biomaterialien auf Kollagen- und Gelatinebasis.Informationen zum Terasaki Institute for Biomedical Innovation Das TIBI ist eine gemeinnützige Forschungseinrichtung, die praktische Lösungen zur Wiederherstellung oder Verbesserung der Gesundheit des Einzelnen erfindet und fördert. Das Institut wird durch eine Schenkung des verstorbenen Dr. Paul I. Terasaki, eines Pioniers auf dem Gebiet der Organtransplantationstechnologie, ermöglicht. www.terasaki.orgInformationen zu Rousselot® Biomedical Als jüngstes strategisches Segment innerhalb von Rousselot haben wir auf Rousselots mehr als 130-jähriges weltweites Know-how und die nachweisliche Erfolgsbilanz bei pharmazeutischen Gelatinen und Kollagenen zurückgegriffen, um eine innovative Palette an gereinigten, modifizierten und nicht modifizierten Gelatinen und Kollagenen für biomedizinische Anwendungen zu entwickeln. Rousselot® X-Pure® und Rousselot® Quali-Pure™ bieten einzigartige Vorteile, um Leistung, Qualität und Sicherheit vom Labor bis zur Klinik zu gewährleisten. Sie bieten eine gleichbleibende Qualität und werden durch solide wissenschaftliche Daten und laufende Forschung unterstützt. Rousselot Biomedical ist bestrebt, umfassende Partnerschaften zu unterstützen, um die „medizinische Wissenschaft voranzubringen". www.rousselot.com/biomedical (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3406681-1&h=439736796&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3406681-1%26h%3D841664235%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rousselot.com%252Fbiomedical%26a%3Dwww.rousselot.com%252Fbiomedical&a=www.rousselot.com%2Fbiomedical)Informationen zu Darling Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist ein weltweit führender Hersteller von organischen Inhaltsstoffen, der eine breite Palette nachhaltiger Protein- und Fettprodukte herstellt, und das Unternehmen ist gleichzeitig einer der größten Produzenten erneuerbarer sauberer Energie Darling ist auf fünf Kontinenten tätig und erfasst Abfallströme aus der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie, die zu speziellen Zutaten wie hydrolysiertem Kollagen, Speisefetten und Fetten in Futtermittelqualität, tierischen Proteinen und Mehlen, Plasma, Tierfutterzusätzen, Treibstoffrohstoffen und grüner Bioenergie weiterverarbeitet werden. Darling Ingredients wurde zu einem der 50 Nachhaltigkeits- und Klima-Führer in 2021 ernannt, um mehr zu erfahren Darling Ingredients: (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3406681-1&h=2185478999&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3406681-1%26h%3D605845388%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.50climateleaders.com%252Fdarling-ingredients-the-greenest-company-on-the-planet%252F%26a%3DDarling%2BIngredients%253A%2BThe%2Bgreenest%2BCompany%2Bon%2Bthe%2Bplanet%2B-%2B50%2BSustainability%2B%2526%2BClimate%2BLeaders%2B(50climateleaders.com)&a=Darling+Ingredients%3A)Das grünste Unternehmen der Welt - 50 Nachhaltigkeits- und Klima-Führer (50climateleaders.com) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3406681-1&h=1035978108&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3406681-1%26h%3D605845388%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.50climateleaders.com%252Fdarling-ingredients-the-greenest-company-on-the-planet%252F%26a%3DDarling%2BIngredients%253A%2BThe%2Bgreenest%2BCompany%2Bon%2Bthe%2Bplanet%2B-%2B50%2BSustainability%2B%2526%2BClimate%2BLeaders%2B(50climateleaders.com)&a=Das+gr%C3%BCnste+Unternehmen+der+Welt+-+50+Nachhaltigkeits-+und+Klima-F%C3%BChrer+(50climateleaders.com)). Das Unternehmen vertreibt seine Inhaltsstoffe rund um den Globus und arbeitet daran, unser Versprechen für eine bessere Zukunft zu stärken, indem wir Produktanwendungen für Gesundheit, Nährstoffe und Bioenergie entwickeln und gleichzeitig unsere Dienstleistungen für die Lebensmittelkette optimieren. Darling ist ein 50%iger Joint-Venture-Partner von Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas größtem Hersteller von erneuerbarem Diesel, dessen Produkte den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen um bis zu 85 % reduzieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.darlingii.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3406681-1&h=3860750104&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3406681-1%26h%3D3596360957%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.darlingii.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.darlingii.com&a=http%3A%2F%2Fwww.darlingii.com).Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Rousselot Biomedical Catarina Da SilvaScience Communication Manager[e] catarina.silva@rousselot.comSciad Communications Maria Patey[e] maria@sciad.comInvestor Relations Melissa GaitherVP, Global Communications[e] mgaither@darlingii.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1722122/Darling_Terasaki_Institute_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3406681-1&h=3205828407&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3406681-1%26h%3D786327902%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1722122%252FDarling_Terasaki_Institute_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1722122%252FDarling_Terasaki_Institute_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1722122%2FDarling_Terasaki_Institute_Logo.jpg)Original-Content von: Darling Ingredients Inc., übermittelt durch news aktuell