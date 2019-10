Unterföhring (ots) -Mitreißend, spannend und hochemotional: Dr. Abels (Tim Bergmann) dritter Fallführt in die Abgründe des Berliner Nachtlebens und bringt den Rechtsmediziner anseine persönlichen Grenzen: Licht durchflutet den Darkroom eines Berliner Clubs.Mitten im Raum liegt eine entkleidete Frauenleiche. Rechtsmediziner Dr. FredAbel diagnostiziert Tod durch eine Überdosis K.-o.-Tropfen. Zeitgleich kommenseine 17-jährigen Kinder, von denen er bis vor Kurzem nichts wusste, in Berlinan. Doch Abel hat nur seine Ermittlungen im Kopf. Während die Zwillinge dieClubszene auf eigene Faust erkunden, werden sie Zeuge eines weiterenDarkroom-Mordes und verschwinden daraufhin spurlos. Für Fred Abel beginnt einnervenzehrender Wettlauf gegen die Zeit ... "Zerbrochen" ist der "mitreißendste,weil persönlichste Fall Abels", findet TV Direkt und TV Movie lobt den drittenTeil der Reihe "1a-Thrill made in Germany: scharfsinnig inszeniert".Zum Hintergrund: Basierend auf dem Fall des Berliner Darkroom-Killers Dirk P.aus dem Jahr 2013 entwickelte Rechtsmediziner Prof. Dr. Michael Tsokos dengleichnamigen Bestseller-Roman "Zerbrochen". "Die Fälle sind zu 90 Prozentreal", erklärt der Buchautor und betont: "Für mich gibt es keinen spannenderenärztlichen Beruf, denn kein Obduktionsfall ist wie der Nächste." Anders als imFilm handelte es sich 2013 bei den drei Opfern um Männer aus der BerlinerSchwulenszene, die Dirk P. durch eine Überdosis K.-o.-Tropfen tötete. In derAnschlussdokumentation "akte. Spezial - Zerbrochen - Die wahre Geschichte.Date-Raping in Deutschland" erklärt der Rechtsmediziner die tückische Wirkungvon K.-o.-Tropfen und wie man sich davor schützen kann.SAT.1 zeigt "Zerbrochen - Ein Fall für Dr. Abel" am Montag, 4. November, um20:15 Uhr.Alle Informationen, Fotos und Interviews mit den Hauptdarstellern finden Sie aufunserer Pressewebseite. Bitte nutzen Sie zum Öffnen des Links eine aktuelleVersion des Chrome-, Firefox-, Edge- oder Safari-Browsers:http://presse.sat1.de/Fred-Abel-ReihePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Kommunikation/PR Unit Fiction KatrinDietz / Lina Ebel Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 899507-1154/-1176 Katrin.dietz@prosiebensat1.com Lina.ebel@prosiebensat1.comBildredaktionSusanne Karl-Metzger Tel. +49 89 9507-1173 Susanne.karl@prosiebensat1.comhttps://www.p7s1-pr.de/index.php/unit-fictionOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell