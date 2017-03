"Darknet, Hacker, Cyberwar" /ZDFinfo-Doku gibt Einblick in den "geheimen Krieg im Netz" (FOTO)

Mainz (ots) -Hacker- und Cyberangriffe haben zuletzt ebenso für Schlagzeilengesorgt wie das Darknet, der anonyme virtuelle Marktplatz für Waffen,Drogen und andere illegale Dinge abseits der bekanntenSuchmaschinenwelt. Die neue Dokumentation "Darknet, Hacker, Cyberwar"beleuchtet am Samstag, 18. März 2017, 2015 Uhr, in ZDFinfo den"geheimen Krieg im Netz".Staaten, Unternehmen, Hacker und Terroristen kämpfen täglich imInternet um Kontrolle und Manipulationsmöglichkeiten. Auf der ganzenWelt rüsten Staaten auf, um finanzielle und juristischeVoraussetzungen für das Vorgehen gegen Internetkriminalität zuschaffen. Es ist der Versuch, Kontrolle über einen digitalen Raum zuerlangen, der unkontrollierbar scheint.Die Dokumentation "Darknet, Hacker, Cyberwar" nimmt den täglichenKampf gegen Spionage und Terror im Web ins Visier. Zu Wort kommtunter anderen Jean-Pierre Leseur, französischer Programmierer desSpionagevirus "Dark-Comet". Diesen hatte er vor einigen Jahrenprogrammiert und ins Netz gestellt, mittlerweile wird "Dark-Comet"weltweit von Regierungen und Kriminellen genutzt. Mutmaßlich wurde erVirus zuletzt vom syrischen Geheimdienst gegen Regimegegnereingesetzt.Rund um die Erstausstrahlung dieser Doku über den "geheimen Kriegim Netz" bietet ZDFinfo am Samstag, 18. März 2017, weitere thematischergänzende Dokumentationen an: Von "Hasskommentare und falsche Likes- Manipulation im Netz" (17.30 Uhr) über "Das manipulierte Bild"(18.15 Uhr) bis zu den sechs Folgen der Reihe "Geheimnisse derdigitalen Revolution", die ab 21.00 Uhr bis weit nach Mitternachterneut in ZDFinfo zu sehen sind.Die Dokumentation "Darknet, Hacker, Cyberwar - Der geheime Kriegim Netz" sendet ZDFinfo erneut am Dienstag, 21. März 2017, 11.30 Uhr,und am Mittwoch, 29. März 2017, 10.45 Uhr.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell