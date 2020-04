Dark Horse Venture: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Dark Horse Venture, ein Unternehmen aus dem Markt "Forschungs- und Beratungsdienste", notiert aktuell (Stand 20:28 Uhr) mit 23.96 sehr stark im Plus (+4.11 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dark Horse Venture. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 55,87 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Dark Horse Venture momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Dark Horse Venture weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,47), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Dark Horse Venture wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Dark Horse Venture. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Dark Horse Venture weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Professionelle Dienstleistungen") von 2,34 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,04 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.