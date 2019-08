DarkMatter präsentiert die Initiative eines Forschungspreises der VAE für Cybersicherheit

Die Initiative wird Universitätsstudenten, Forschungsassistentenund Forschern aus aller Welt die Chance auf eine Finanzierung voninsgesamt 1,5 Millionen USD über einen Zeitraum von drei JahrenbietenAbu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Die DarkMatter Group, das erstevollständig integrierte Unternehmen für Digital- undCyber-Transformation, hat die Initiative eines Forschungspreise derVAE für Cybersicherheit (CRA) bekanntgegeben - ein Preis, mit demneue Ideen erzeugt werden sollen, die die intelligenten Städte vorden Cyberbedrohungen von Morgen schützen.Zusammen mit dem strategischen Partner Khalifa University lädt dieDarkMatter Group Universitätsstudenten, Forschungsassistenten,Forscher und Angestellte sowohl lokaler als auch internationalerInstitute dazu ein, Ideen zu präsentieren, die potenziell das Feldder Cybersicherheit im Zeitalter von intelligenten und digitalenStädten voranbringen können."Die Zukunft unseres Landes hängt stark von Innovation undForschung im Bereich Digital- und Cyber-Transformation ab", sagte Dr.Shreekant Thakkar, Chief Scientist, Advanced Research bei derDarkMatter Group."Mit der Enthüllung des Forschungspreises der VAE fürCybersicherheit kommen wir der Entdeckung von bahnbrechenden Lösungennäher, die unsere vernetzten, digitalisierten Städte zukunftssichermachen werden. Als DarkMatter Group fördern wir Forschung und sindstolz, ein kollaboratives Ökosystem zu unterstützen, das dieFähigkeiten und das Fachwissen von privaten, öffentlichen undakademischen Einrichtungen nutzt, um eine sicherere, geschütztereGesellschaft für alle zu schaffen.Die Meilensteine der InitiativeDie Erstvorschlagsphase der VAE-CRA-Initiative ist jetzt fürBewerber eröffnet und es können Bewerbungen bis zum 30. August 2019eingereicht werden. Ausgewählte Bewerber werden dann eingeladen, ihreIdeen den Stakeholdern und dem Komitee des VAE-CRA zu präsentieren,das die Bedeutung der Teilnehmerpräsentationen bewerten wird.Danach wird eine engere Auswahl von Teams erstellt, die im Februar2020 einen vollständigen Teilnahmebeitrag einreichen werden. AllePreise werden in einem rigorosen, dreistufigen Bewertungsverfahrenausgewählt und die Preisträger werden im Mai 2020 präsentiert.Um zu ermitteln, welche Projekte unterstützt werden sollen,verlässt sich das VAE-CRA-Komitee auf ein Bewertungsverfahren, dassowohl die technischen Aspekte eines Vorschlags als auch seinPotenzial berücksichtigt, eine allgemeinere Auswirkung auf dieSicherheit von intelligenten Städten zu haben.Weitere Informationen über die VAE-CRA, die beteiligten Partnerund die wichtigsten Meilensteine dieser Initiative finden Sie aufhttps://researchawards.cyberweek.ae/.Die Teilnehmer der VAE-CRA werden ihre Poster-Vorträge zurBewertung durch das Komitee auf der HITB+Cyber Week VAE 2019präsentieren, dem neuen Flaggschiff-Event von Hack In The Box (HITB),das vom 12. bis zu 17. Oktober in Abu Dhabi stattfindet(https://cyberweek.ae/).Logo -https://mma.prnewswire.com/media/965086/Darkmatter_Group_Logo.jpgPressekontakt:Stephanie Delaeystephanie.delaey@darkmatter.ae+971-2417-1417Original-Content von: DarkMatter, übermittelt durch news aktuell