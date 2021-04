Darden Restaurants Aktie: Insider verkauft massiv Aktien!

Weitere Suchergebnisse zu "Darden Restaurants":

Aktien von Darden Restaurants Inc (NYSE:DRI) fielen um 0,8% vom letzten Schlusskurs. SVP General Counsel Broad Matthew R hat am Dienstag, den 30. März ein Formular 4 bei der SEC eingereicht. Der Insider verkaufte 4.700 Aktien zu 145,00 $ am Montag, 29. März, und verkaufte 4.800 Aktien zu 145,00 $ am Dienstag, 30. März. Nach den Transaktionen hat sich der Anteil ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



