Darden Restaurants Aktie: Großer COVID-19-Impfstoff-Gewinner?

Jim Cramer gab seine Einschätzung darüber, welche Bestände zu den Gewinnern gehören könnten, wenn ein COVID-19-Impfstoff auf dem Weg ist.

Am Montagmorgen auf CNBC hob Cramer Darden Restaurants Inc. (NYSE:DRI) als ein Unternehmen hervor, das mit einem potenziellen Impfstoff, der 2021 von Pfizer Inc. (NYSE:PFE) und BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) kommt, ein großer Gewinner sein könnte. "Ich denke, ein Darden Restaurant ...



