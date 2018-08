Berlin (ots) - Arthur Darboven bekräftigt Anspruch auf HamburgerKaffee-Unternehmen / Schwere Vorwürfe gegen Andreas JacobsBerlin, 22. August 2018 - Der Sohn des HamburgerKaffee-Unternehmers Albert Darboven, Arthur Darboven, hat denAnspruch seiner Familie auf die Nachfolge und Führung desUnternehmens J.J. Darboven bekräftigt. "Unsere Familie steht bereit,die Nachfolge meines Vaters anzutreten", sagte Arthur Darboven demWirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 9/2018, EVT 23. August). "Estut weh zuzusehen, wie jemand adoptiert wird, um den eigenen Sohn zuverhindern. Wir machen völlig unnötig einen großen Wert kaputt",sagte Darboven. Zugleich erhob er schwere Vorwürfe gegen den vonseinem Vater favorisierten Nachfolger an der Unternehmensspitze,Andreas Jacobs. Vor vier Jahren erst hätten sich J. J. Darboven undJacobs' Unternehmen Barry Callebaut noch vor Gericht gegenübergestanden. "Wir wurden von Barry Callebaut verklagt, der Prozess gingverloren und das Unternehmen musste Schadensersatz zahlen. Hierbeientstand ein wesentlicher finanzieller und Imageschaden. Wir kennenHerrn Jacobs aus diesem Zusammenhang nicht gerade als Freund desUnternehmens", sagte Darboven.Der Streit um die Nachfolge des 82-jährigen Albert Darboven warAnfang Juli eskaliert, nachdem bekannt geworden war, dass DarbovenJacobs adoptieren will, um ihn dann an der Spitze desHandelsunternehmens und Kaffeerösters J.J. Darboven installieren zukönnen. Die Statuten des Familienunternehmens, das noch zu 57,5Prozent Albert Darboven gehört, sehen vor, dass nur ein Mitglied derFamilie die Firmenleitung übernehmen darf. 42,5 Prozent der Anteilehalten dagegen Arthur Darboven, seine Cousins und eine Tante. Siesind geschlossen gegen die Adoption und hatten sich bereits mit einemoffenen Brief an Darboven senior gewandt - bislang erfolglos. Jacobsstammt aus der Bremer Kaffeedynastie Jacobs, die sich aber schon vorvielen Jahren aus dem Kaffeegeschäft zurückgezogen hat. J.J. Darbovenist vor allem für seine Handelsmarke Idee-Kaffee bekannt, zu demUnternehmen gehören aber auch Mövenpick- und Eilles-Kaffee. DerUmsatz liegt bei jährlich rund 300 Mio. Euro.Um die Adoption zu verhindern, habe er Einspruch eingelegt, sagteArthur Darboven. "Es handelt sich um eine Adoption aus reinwirtschaftlichen Gründen, was unabhängig von den konkreten Personenfür mich schon mehr als zweifelhaft ist", sagte der Sohn. EineAdoption dürfe nach dem Gesetz dann nicht ausgesprochen werden, wenndiese "überwiegenden Interessen der Kinder" entgegenstehe. Dies seihier der Fall. Er habe viele Jahre selbst in dem Unternehmenmitgearbeitet und, etwa mit der erfolgreichen Fair-Trade-Marke CaféIntencíon, eigene Akzente gesetzt. Doch statt diese Erfolge zuberücksichtigen, sei nicht nur der Kontakt zu seinem Vaterabgebrochen, sondern werde er sogar aus der Unternehmenschronikgetilgt. "In der Chronik auf unserer Homepage tauche ich nicht mehrauf. Vor ein paar Jahren war ich noch drin, jetzt gibt es mich dortnicht mehr. Dabei ist J.J. Darboven auch ein Teil meinesLebenswerks", sagte Darboven gegenüber 'Capital'. "Wenn Herr JacobsChef und Mehrheitsgesellschafter von Darboven würde, wäre das für unsmehr als ein Affront", so Darboven. Zugleich betonte er seineBereitschaft, mit dem Vater doch noch eine gütliche Einigung zufinden. "Er ist der Chef der Firma, und wenn er weitermacht, bis er100 Jahre alt ist, soll er das bitte tun. Wir wollen lediglich mitmeinem Vater reden und die Zukunft gemeinsam gestalten."Bis zu einem Streit mit seinem Vater im Jahr 2009 hatte ArthurDarboven im Familienunternehmen mitgearbeitet. Heute ist erCo-Gesellschafter von Benecke Coffee, einem Handelsunternehmen fürRohkaffee in Hamburg, das rund 140 Mio. Euro Umsatz im Jahr macht.Pressekontakt:Timo Pache, Chefredaktion 'Capital',Tel. 030/220 74-5125, E-Mail: pache.timo@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell