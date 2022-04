Darauf haben alle Kulicke and Soffa Industries-Anleger gewartet!

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Kulicke & Soffa Industries am 21.04.2022, 14:43 Uhr, mit dem Kurs von 51.96 USD. Die Aktie der Kulicke & Soffa Industries wird dem Segment "Halbleiterausrüstung" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Kulicke & Soffa Industries auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Kulicke & Soffa Industries für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Kulicke & Soffa Industries für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Kulicke & Soffa Industries insgesamt ein "Buy"-Wert.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Kulicke & Soffa Industries-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kulicke & Soffa Industries vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (87,75 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 68,88 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 51,96 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Kulicke & Soffa Industries eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Kulicke & Soffa Industries hat mit einer Dividendenrendite von 1,11 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (14.8%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt -13,69. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Kulicke & Soffa Industries-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.