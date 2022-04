Darauf haben alle Huya-Anleger gewartet!

Per 08.04.2022, 20:08 Uhr wird für die Aktie Huya am Heimatmarkt New York der Kurs von 4.78 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Telekommunikationsdienste".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Huya auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Huya konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Huya auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Huya derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 8,69 USD, womit der Kurs der Aktie (4,78 USD) um -44,99 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,27 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -9,3 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Huya-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 3 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Huya-Aktie. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Huya aus dem letzten Monat ist "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 10,66 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 123,01 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (4,78 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Huya somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.