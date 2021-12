Darauf haben alle AdvanSix-Anleger gewartet!

An der Börse New York notiert die Aktie Advansix am 15.12.2021, 17:50 Uhr, mit dem Kurs von 43.16 USD. Die Aktie der Advansix wird dem Segment "Commodity Chemikalien" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Advansix nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Advansix-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Advansix-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Advansix vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 58 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 32 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (43,94 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Advansix somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,07 Prozent und liegt damit 1,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 2,68). Die Advansix-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,39 und liegt mit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 35,97. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Advansix auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

