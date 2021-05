Dar Al Arkan enthüllt exklusive Villen in Shams Ar Riyadh, die von ELIE SAAB entworfen wurden und neue Maßstäbe für hochwertiges Wohnen setzen

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Dar Al Arkan, das führende Immobilienunternehmen in Saudi-Arabien, stellt seine exklusiven Co-Branding-Villen vor, die in Zusammenarbeit mit dem international renommierten Designer Elie Saab entstanden sind. Sie sind Teil des Shams Ar Riyadh-Projekts im Königreich.Die Villen spiegeln die raffinierte Eleganz und die Freude an außergewöhnlichen Details wider, für die ELIE SAAB in der Haute-Couture-Welt bekannt ist. Die Villen haben den für ELIE SAAB typischen Stil mit exquisiten Designs und setzen einen neuen Standard für modernes Luxusleben im Königreich.Der weltberühmte Designer wird die kreative Führung übernehmen und die raffinierten Designelemente kuratieren, die das Projekt so besonders machen. Seine Entwürfe werden sich sowohl im Außenbereich als auch in den Innenräumen wiederfinden. Die elegante nahtlose Kontinuität in allen Bereichen der Villen sorgt für einen besonderen Charme. Elie Saab wird auch seine künstlerische Vision beisteuern und dem Gesamtprojekt seinen Stempel aufdrücken, um den einzigartigen, hochwertigen Wohnstandard zu unterstreichen.Die Anzahl der Villen mit dem Co-Branding von Dar Al Arkan und ELIE SAAB ist begrenzt. Sie verfügen über eine private Lage und werden ausschließlich von den Bewohnern zugänglich sein. Das Projekt ist umgeben vom üppigen Grün des Wadi Hanifa und von kühlen Wasserläufen. Die Bewohner können von ihrer Villa aus direkt auf das Wadi hinausgehen und die Pracht der Natur erleben, die die Sinne erfreut und Ruhe bringt.Das Shams Ar Riyadh Projekt befindet sich in einem attraktiven Gebiet nördlich von Riyadh und erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 5 Millionen Quadratmetern. Der Ort verfügt über erstklassige Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Unterhaltung und kulturelle Annehmlichkeiten sowie wunderschön angelegte Gärten und Parks. Vom Shams Ar Riyadh aus erreichen Sie bequem die wichtigsten Lifestyle-Destinationen, Geschäftszentren und Top-Attraktionen der Stadt.Ziad El Chaar, Vice Chairman bei Dar Al Arkan, sagte: "Elie Saab ist ein weltweit tätiger Pionier des Designs. Er wird für seine einzigartigen und exklusiven Designs bewundert, die alle Herzen höherschlagen lassen. Durch diese neuartige Zusammenarbeit bringen wir zwei große Kräfte in der arabischen Welt zusammen und zeigen dem Kunden ein neues Niveau von modernem Design und luxuriösem Wohnen. Mit dieser Partnerschaft unterstreichen wir unser Ziel, den Immobiliensektor des Königreichs wahrlich auf Weltklasseniveau zu heben."Elie Saab sagte: "Mein Ziel war es, meinen Stil in der Architektur und dem Lifestyle auszudrücken. Die Mitarbeit an Immobilienprojekten und meine Kreationen im Bereich Möbel und Wohnen ergänzen meine Vision. ELIE SAAB hat dadurch einen ganzheitlichen Ansatz verwirklicht. Das Resultat ist ein einzigartiges und zeitloses Erlebnis. Wir sind sicher, dass Dar Al Arkan der perfekte neue Partner für uns ist, um unsere Ziele bei der Entwicklung von Premium-Projekten zu unterstützen, die die DNA unserer Marke verkörpern. Wir wollen jeden Aspekt des Lebens berühren."Mit der Einführung von ELIE SAAB MAISON erweitert die Marke ELIE SAAB ihre Produktpalette um luxuriöse Möbel und Einrichtungsaccessoires für Heim- und Hospitality-Projekte.Kaufinteressenten können ihr Interesse an dem ELIE SAAB Villenprojekt auf der Dar Al Arkan Website bekunden: https://www.daralarkan.com/landing/eliesaab (https://urldefense.com/v3/__https:/www.daralarkan.com/landing/eliesaab__;!!Gajz09w!TkaiIh0zKIxb21MEulwEmwSSxQQbXXwJyVpKf5mH7yDTp4I7_7DN059EWaDwGrYjx4AXeQ$)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1504199/elie_saab.jpgPressekontakt:Mohammed AlmaskatiASDA'A BCWmohammed.almaskati@bcw-global.com+973 3331 4333Original-Content von: Dar Al Arkan, übermittelt durch news aktuell