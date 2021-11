Dar Al Arkan arbeitet mit Missoni zusammen, um den exklusiven Wohnturm Urban Oasis direkt am Wasser in Dubai zu bauen

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Dar Al Arkan, das führende Immobilienunternehmen in Saudi-Arabien, hat in Zusammenarbeit mit dem italienischen Luxus-Modehaus Missoni, das für seine kräftigen Farben und ikonischen Zickzack-Motive, Streifen und Wellenmuster bekannt ist, den Wohnturm Urban Oasis in Dubai enthüllt.Der Start des prestigeträchtigen 800-Millionen-AED-Projekts markiert für beide Unternehmen zwei wichtige Premieren: Dar Al Arkan expandiert in der Region mit seinem ersten Projekt in den Vereinigten Arabischen Emiraten und den ersten maßgeschneiderten, von Missoni inspirierten Wohnräumen der arabischen Welt, die von MissoniHome, der Modemarke, entworfen wurden.Urban Oasis liegt im Herzen der Stadt, direkt am Dubai Water Canal und in unmittelbarer Nähe zu Downtown Dubai. Die luxuriösen Wohnungen von Urban Oasis bieten einen spektakulären Blick auf den Dubai Water Canal und machen den Turm zu einer wahren urbanen Oase inmitten der geschäftigen Stadt. Der Bau des Turms ist im Gange und soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein.Ziad El Chaar, stellvertretender Vorsitzender der Dar Al Arkan Real Estate Development Company, sagte: "Die Lage des Projekts ist eine der begehrtesten in der Stadt, und wir freuen uns, dass wir unser erstes Vorzeigeprojekt in den VAE haben. Die Zusammenarbeit mit Missoni ist ein klares Zeichen dafür, dass wir uns weiterhin dafür einsetzen, unseren Kunden und Investoren die höchsten Standards für luxuriöses Wohnen zu bieten."Livio Proli, CEO, Missoni, sagte : "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Dar Al Arkan beim Projekt Urban Oasis, unserem ersten in der Region, und darauf, diese unglaublichen Wohnungen mit den feinsten Stoffen und einem von Miami inspirierten Design auszustatten, das den Häusern ein einzigartiges und originelles Aussehen verleihen wird."Die atemberaubende Urban Oasis besteht aus 38 Stockwerken, Zwei- und Drei-Schlafzimmer-Wohnungen und Penthäusern mit vier Schlafzimmern und einer luxuriösen Innenausstattung von MissoniHome.Die einzigartigen Penthouse-Wohnungen sind komplett mit hochwertigen Missoni-Armaturen und Dekorationselementen ausgestattet. Die makellos gestalteten Apartments sind unterschiedlich groß und bieten ein einzigartiges Niveau an Fünf-Sterne-Wohnkomfort, einen unglaublichen Blick auf das Wasser und eine geschlossene Küche.Den Bewohnern stehen außerdem luxuriöse Einrichtungen und Dienstleistungen zur Verfügung, wie z. B. ein Schwimmbad, ein Kinderspielplatz, Parkplätze, ein ausgestatteter Fitnessraum und ein rund um die Uhr besetzter Wach- und Sicherheitsdienst.Die Ausweitung der Marke Dar Al Arkan auf internationale Märkte ist ein Beweis für den Erfolg saudischer Unternehmen bei der Realisierung einzigartiger Projekte auf neuen Märkten.Pressekontakt:Nora Feidinora.feidi@bcw-global.com+971.4.450.7600Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1676625/Dar_Al_Arkan_Urban_Oasis_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1676626/Dar_Al_Arkan_Urban_Oasis_2.jpgOriginal-Content von: Dar Al Arkan, übermittelt durch news aktuell