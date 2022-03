Daqo New Energy-Aktie: Die Hintergründe zur Kursexplosion!

Innerhalb nur eines Tages ist die Daqo New Energy Aktie um mehr als 15 % in die Höhe geschossen. Neben der Hoffnung auf eine Lösung im Ukraine-Konflikt sorgte ein Versprechen aus Peking, die Wirtschaft ankurbeln zu wollen, für Furore an den chinesischen Aktienmärkten.

Nachdem Russland mit der Invasion der Ukraine begonnen hatte, startete in Europa bereits die Diskussion, wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung