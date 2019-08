Daqian Ecology & Landscape: Bitte nicht vergessen!

Für die Aktie Daqian Ecology & Landscape aus dem Segment "Umwelt- und Facility Services" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 13.08.2019, 06:45 Uhr, ein Kurs von 14.25 CNY geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Daqian Ecology & Landscape einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Daqian Ecology & Landscape jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Daqian Ecology & Landscape. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Daqian Ecology & Landscape investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,51 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,79 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Daqian Ecology & Landscape führt bei einem Niveau von 88,67 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 58,78 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".