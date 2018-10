"Daphne - Tod einer Journalistin": ZDFinfo über den Mord an Daphne Caruana Galizia (FOTO)

Mainz (ots) -Am 16. Oktober 2017 wurde die maltesische Journalistin DaphneCaruana Galizia durch eine ferngezündete Autobombe getötet. Der Fallerregte international Aufmerksamkeit, denn die Journalistin decktejahrelang Korruption und Interessenskonflikte auf Malta auf. Zumersten Jahrestag des Mordes zeichnet die ZDFinfo-Dokumentation"Daphne - Tod einer Journalistin" am Donnerstag, 11. Oktober 2018,0.00 Uhr, ein Bild von der Journalistin und ihren Gegnern. Kollegenund Freunde der getöteten Journalistin geben Einblick in eines derkorruptesten Länder der EU und erklären die Motivation für DaphneCaruana Galizias unermüdlichen Kampf gegen das maltesische System.Daphne Caruana Galizia prangerte jahrelang in Malta Seilschaften,politische Machtkämpfe und mafiöse Bestechungen an, bis sie imOktober 2017 durch eine Autobombe getötet wurde. Auf Bitten dermaltesischen Behörden übernahmen das amerikanische FBI und dieniederländische Gerichtsmedizin die Ermittlungen. Doch auch ein Jahrspäter ist noch immer unklar, wer hinter dem Attentat steckt.Verdächtige gibt es viele.In ihrem Blog "Running Commentary" hatte Daphne Caruana Galiziaschwere Anschuldigungen gegen den Ministerpräsidenten und zahlreichesozialdemokratische Regierungsvertreter erhoben. Es ging um denVerdacht der Geldwäsche, eine Briefkastenfirma in Panama und einriesiges Netz aus Korruption, das bis nach Russland verfolgt werdenkann. Der Premierminister sowie eine einflussreiche Richterin hattenDutzende Verleumdungsklagen gegen die Journalistin angestrebt, diejedoch alle abgewiesen wurden. Ein Jahr später sind derMinisterpräsident und seine Frau zwar vom Vorwurf der Geldwäscheentlastet, über den Ermittlungsergebnissen liegt dennoch einSchatten: Wurden die maltesischen Chefermittler bestochen? Undinwieweit beeinflussen politische Seilschaften die Justiz?ZDFinfo wiederholt "Daphne - Tod einer Journalistin" am Freitag,23. November 2018, um 9.15 Uhr, sowie am Samstag, 24. November 2018,um 5.30 Uhr.https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressehttps://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/daphnePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell