Daoming Optics and Chemical: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

An der Börse Shenzhen schloss die Daoming Optics and Chemical-Aktie am 26.10.2018 mit dem Kurs von 6,57 CNY. Die Daoming Optics and Chemical-Aktie wird dem Segment "Commodity Chemikalien" zugeordnet.

Daoming Optics and Chemical haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Daoming Optics and Chemical hat mit einer Dividendenrendite von 0,76 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,66%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Home & Office Products"-Branche beträgt -1,9. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Daoming Optics and Chemical-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Daoming Optics and Chemical damit 6,28 Prozent unter dem Durchschnitt (-23,2 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Home & Office Products" beträgt -23,2 Prozent. Daoming Optics and Chemical liegt aktuell 6,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Daoming Optics and Chemical von 6,57 CNY ist mit -20,27 Prozent Entfernung vom GD200 (8,24 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 7,24 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -9,25 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Daoming Optics and Chemical-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.