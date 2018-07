Daodaoquan Grain & Oil: Endlich!

Per 25.07.2018 wird für die Aktie Daodaoquan Grain & Oil am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 15,81 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Landwirtschaftliche Produkte".Daodaoquan Grain & Oil haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Daodaoquan Grain & Oil-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 18,91 CNY. Der letzte Schlusskurs (15,81 CNY) weicht somit -16,39 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (16,95 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,73 Prozent), somit erhält die Daodaoquan Grain & Oil-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Daodaoquan Grain & Oil-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

Weiterlesen...