Daodaoquan Grain & Oil: Was Sie wissen sollten?

An der Börse Shenzhen schloss die Daodaoquan Grain & Oil-Aktie am 25.09.2018 mit dem Kurs von 13,07 CNY. Die Daodaoquan Grain & Oil-Aktie wird dem Segment "Landwirtschaftliche Produkte" zugeordnet.

Daodaoquan Grain & Oil haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,52. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Daodaoquan Grain & Oil zahlt die Börse 18,52 Euro. Dies sind 81 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Consumer Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 98,5. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Daodaoquan Grain & Oil haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,32 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Daodaoquan Grain & Oil damit 49,65 Prozent unter dem Durchschnitt (1,33 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Consumer Products" beträgt 0,23 Prozent. Daodaoquan Grain & Oil liegt aktuell 48,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".