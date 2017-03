Danzig, Polen, wird zu einer der attraktivsten Touristenstädte in Europa gewählt

Danzig, Polen (ots/PRNewswire) -Mit beeindruckenden 47.000 Stimmen schafft die Stadt Danzig,Polen, es auf Platz Drei im Wettbewerb der besten europäischenReiseziele 2017 (European Best Destinations 2017 ).(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/472567/GDANSK_Attraction.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/472568/GDANSK_Tourism.jpgDanzig wurde im European Best Destinations 2017-Wettbewerbnominiert, der seit acht Jahren von einer Tourismusorganisation mitSitz in Brüssel ausgetragen wird. Dieses Jahr waren folgendeTeilnehmer vertreten: Porto (erster Platz), Mailand (zweiter Platz),Danzig, Athen, San Sebastian, Sosopol, Wien, Stari Grad, Basel,Madrid, Rotterdam, Rom, Paris, Bonifacio, Wild Taiga und andere. ImVerlauf von drei Wochen gaben über 170 Länder mehr als 426.000Stimmen ab - wesentlich mehr als beim Wettbewerb im Vorjahr. Danzig,der einzige polnische Kandidat, erhielt beinahe 47.000 Stimmen undzählt nicht nur in Dänemark, Norwegen und Deutschland zu denLieblingsreiseorten, sondern ist auch bei den Wählern aus Portugal,Spanien und selbst Japan sehr beliebt. Vorherigen Ausgaben desWettbewerbs zufolge wird Danzigs Reiseverkehr womöglich um 15 %zunehmen, was neben der kontinuierlichen Entwicklung und zunehmendenAttraktivität der Stadt einen noch größeren Aufschwung bedeutenwürde.Seine ungewöhnliche Lage an der Küste der Ostsee und buchstäblichzwischen Ost- und Westeuropa sowie seine über tausend Jahre langeGeschichte lassen Danzig auf der Landkarte hervorstechen. Darüberhinaus unterliegt die Stadt einem steten Wandel. Vor nicht allzulanger Zeit lag sie mitten im Zentrum des Geschehens europäischerGeschichte. Im August 1980 machte die Stadt durch einen Streik in derDanziger Leninwerft auf sich aufmerksam, der von Lech Walesa geführtwurde und die Gründung der polnischen Gewerkschaft Solidarität mitsich brachte.Heute ist Danzig eine moderne, europäische Metropole sowieKultur-, Wissenschafts-, Unterhaltungs- und Sportzentrum und stelltsomit ein attraktives Touristenziel dar. Als Geburtsstätte derGewerkschaft Solidarität wird Danzig zu einem Zentrum für Debattenüber die moderne Welt. Als Weltstadt für Bernstein dient Danzig Mode-und Schmuckdesignern als Inspirationsquelle. Als Stadt der Freiheitinspiriert Danzig Künstler und als ICT-Zentrum lockt Danzig dieInnovationsführer der heutigen Wirtschaft an. Danzig ist auf der NewYork Times-Liste der Städte angeführt, die weltweit von Touristen alsfreundlich empfohlen werden, und der Lonely Planet hat Danzig alseinen der Orte in Polen eingestuft, die am meisten einen Besuch wertsind. Während des Sommers 2016 besuchten beinahe 770.000 Touristenaus aller Welt die Stadt, die diese im Durchschnitt mit 8,8 von 10Punkten bewerteten.https://youtu.be/h9cq6psshQgPressekontakt:Maciej Labuda+44-48-583-236-007Original-Content von: City of Gdansk, übermittelt durch news aktuell