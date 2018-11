Dante Labs fügt zu mehr als 100 Medikamenten auf Amazon und beim Black-Friday-Angebot eine pharmakogenomische Analyse hinzu

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

London (ots/PRNewswire) -Das internationale Biotech-Unternehmen Dante Labs hat seinegesamte Genomsequenzierung um eine pharmakogenomische Analyseerweitert, die die Reaktion auf mehr als 100 Medikamente misst. DerBericht wird kostenlos zu seinem Angebot von "Whole Genome Sequencingand WholeGenomeZ" hinzugefügt.Das internationale Biotech-Unternehmen Dante Labs hat heute dieVeröffentlichung eines pharmakogenomischen Berichts zu seinenGesamtgenomsequenzierungstests bekanntgegeben. Der Bericht wird allenKunden außerhalb der USA und Kanadas zur Verfügung stehen. FrüherePatienten erhalten den Bericht ebenfalls kostenlos.Die Pharmakogenomik ist die Lehre davon, wie Gene die Reaktioneiner Person auf Medikamente beeinflussen. Dieses relativ neueFachgebiet kombiniert die Pharmakologie (die Wissenschaft derArzneimittel) und die Genomik (die Lehre von Genen und derenFunktionen), um wirksame, sichere Medikamente zu entwickeln und Dosenzu wählen, die auf die genetischen Eigenheiten des jeweiligenMenschen zugeschnitten sind. Viele Medikamente gibt es zurzeit nur ineiner "Einheitsgröße", aber sie wirken nicht bei allen Menschengleich.Der pharmakogenomische Bericht von Dante Labs analysiert dieReaktion von Menschen auf mehr als 100 Medikamente in den BereichenKardiologie, Onkologie, Psychiatrie, Neurologie undInfektionskrankheiten. Zu den Medikamenten in dem Bericht gehörenSpezialarzneimittel wie Warfarin, Cisplatin, Simvastatin und Abacavirsowie allgemein gebräuchliche Medikamente wie Aspirin."Fast 98 % (97,56 %) unserer Patienten haben mindestens ein Genom,das mit einer veränderten Medikamentenempfindlichkeit in Verbindunggebracht wird", erklärt Andrea Riposati, CEO von Dante Labs. "Wirhaben 1500 Menschen aus mehr als 40 Ländern analysiert, die mit unseine Gesamtgenomsequenzierung durchgeführt haben. Frühere Studien mitGesamtexomsequenzierungen ergaben einen Anteil von 96,19 %.""Die Veröffentlichung dieses neuen Berichts im Rahmen unseresBlack-Friday-/Cyber Monday-Angebots unterstreicht unsere zweifacheAufgabe: die fortschrittliche Genetik für jedermann zugänglich zumachen und die genetische Bioinformatik und Datenanalysevoranzutreiben."Dante Labs bietet bis zum "Cyber Monday" am Montag, dem 26.November, eine Gesamtgenomsequenzierung und 30X-Abdeckung mitGesundheitsberichten für 169 Euro an. Das Angebot ist auf Amazon undauf der Website von Dante Labs http://www.dantelabs.com verfügbar.Pressekontakt:Francesco Pennellifrancesco@dantelabs.com+39-320-603-0072Original-Content von: Dante Labs, übermittelt durch news aktuell