Danone profitiert von Nachfrage nach Babynahrung in China

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

PARIS (awp international) - Eine starke Nachfrage nach Babynahrung hat dem französischen Lebensmittelkonzern Danone im ersten Halbjahr auf die Sprünge geholfen. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 2,4 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag in Paris mitteilte.

Auf vergleichbarer Basis belief sich das Plus auf 4 Prozent. Vor allem in China zog die Nachfrage nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten