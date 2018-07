Danone profitiert von Nachfrage nach Babynahrung in China

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

PARIS (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach Babynahrung hat dem französischen Lebensmittelkonzern Danone im ersten Halbjahr auf die Sprünge geholfen.



Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 2,4 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis belief sich das Plus auf 4 Prozent. Vor allem in China zog die Nachfrage nach Babykost an. Danone verbuchte hier ein Plus im zweiten Quartal von 30 Prozent. Die Franzosen schlugen sich damit besser als die Konkurrenten Nestle oder Reckitt Benckiser , die ebenfalls Säuglingsnahrung anbieten.

Gebremst wurde der Konzern hingegen von einem Verbraucherboykott in Marokko. Danone und anderen Firmen werden überhöhte Lebensmittelpreise vorgeworfen.

Der bereinigte operative Gewinn legte um 3,9 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro zu, was in etwa soviel war, wie Analysten erwartet hatten. Der Nettogewinn auf vergleichbarer Basis stieg um 8,2 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro./she/tav/jha/