Danone führt Lebensmittel-Ampel ein - foodwatch begrüßt Vorstoß und fordert verbindliche Regel für alle Lebensmittelhersteller

Berlin (ots) - Die Verbraucherorganisation foodwatch begrüßt denVorstoß des Lebensmittelkonzerns Danone, auf seinen Produktenfreiwillig eine Lebensmittel-Ampel einzuführen. Andere Herstellermüssten dem Beispiel jetzt folgen. Außerdem sei die Politikgefordert, endlich eine verpflichtende Nährwertkennzeichnung inAmpelfarben vorzuschreiben, forderte foodwatch. Die Nährwertangabenaller Danone-Produkte sollen schrittweise ab 2019 auf denVerpackungsvorderseiten zusätzlich mit einer Ampelkennzeichnungdargestellt werden. Zudem unterstütze man eine verbindliche Regelung.Das erklärte der französische Konzern am Donnerstag bei einerVeranstaltung im Bundestag."Danone hat erkannt, dass sich die Verbraucherinnen undVerbraucher die Nährwert-Ampel wünschen", sagte Luise Molling vonfoodwatch. "Aber wenn Danone alleine vorprescht, ist dieKennzeichnung nutzlos. Die Idee der Lebensmittel-Ampel ist, dassVerbraucherinnen und Verbraucher im Supermarkt verschiedene Produkteschnell miteinander vergleichen können - das geht nicht, wenn nur einHersteller die Ampel einführt. Wir brauchen eine einheitliche undverpflichtende Ampel, kein Kennzeichnungs-Wirrwarr. Der durch eineAmpelkennzeichnung entstehende Anreiz, Zucker, Fett und Salz zureduzieren, muss zudem für alle Hersteller gelten."Auf dem französischen Markt druckt Danone bereits das gleicheAmpel-System auf seine Produkte: das sogenannte NutriScore-Modell.Das Modell wurde vergangenes Jahr von der französischen Regierung -auf freiwilliger Basis - eingeführt und bereits von zahlreichenUnternehmen übernommen. NutriScore wurde unabhängig von derLebensmittelindustrie von Wissenschaftlern entwickelt und nimmt eineGesamtbewertung des Nährwertprofils eines Produktes vor, indemgünstige und ungünstige Nährwertbestandteile mit Punkten bewertet unddann miteinander verrechnet werden. Schließlich wird das Ergebnis miteiner fünfstufigen Farbskala dargestellt, die zugleich mit denBuchstaben A-E hinterlegt ist. Ein Produkt mit einem günstigen,ausgewogenen Nährwertprofil erhält somit eine grüne Einordnung undden Buchstaben A, ein sehr unausgewogenes Produkt enthält eine roteBewertung und den Buchstaben E.Das NutriScore-Modell unterscheidet sich damit von demAmpel-Modell, das die englische Lebensmittelbehörde FSA bereits 2007entwickelt hatte. Diese "Original-Ampel" zeigt nicht eine einzigeFarbskala, sondern vier: jeweils für die Zutaten Fett, gesättigteFette, Zucker, Salz. Beide Systeme haben in einem großenVergleichstest der französischen Regierung dazu geführt, dassMenschen gesünder einkaufen. foodwatch würde sowohl die Einführungdes britischen Originals als auch des französischen Modellsbefürworten. Die Verbraucherorganisation kritisierte hingegen erneutvon der Industrie selbst entwickelte Kennzeichnungsmodelle. Somöchten die fünf großen Lebensmittelkonzerne Coca-Cola, Mondelez,Nestlé, PepsiCo und Unilever ein eigenes Ampel-System einführen, dasauf Basis von Portionsgrößen berechnet wird. Selbst ein Produkt wieNutella, das zu fast 90 Prozent aus Zucker und Fett besteht, würdemit dieser Industrie-Kennzeichnung jedoch keine einzige rote Ampelerhalten, kritisierte foodwatch. Mars war kürzlich aus dem Projektausgestiegen."Ob NutriScore aus Frankreich oder die Original-Ampel ausGroßbritannien: Entscheidend ist, dass wir ein von unabhängigenExperten entwickeltes System haben, das die Nährwerte eines Produktsmit einer farblichen Kennzeichnung direkt auf der Produktvorderseitedarstellt und die Vergleichbarkeit von Produkten gewährleistet",sagte Luise Molling. "Die geplante Fake-Ampel von Nestlé, Cola & Co.ist nicht die Lösung. Da steht Ampel drauf, ist aber nurVerbrauchertäuschung drin."Ärzteverbände, Krankenkassen und Verbraucherorganisationen fordernschon länger verbindliche Maßnahmen gegen Fehlernährung undÜbergewicht, etwa eine verständliche Nährwertkennzeichnung inAmpelfarben oder auch eine Beschränkung der Lebensmittelwerbung anKinder sowie eine Steuer auf gesüßte Getränke - wogegen sich dieLebensmittelindustrie vehement wehrt. Der deutscheTiefkühlprodukte-Hersteller Frosta hatte auch schon einmal eineAmpelkennzeichnung freiwillig eingeführt, diese dann aber nacheinigen Jahren wieder eingestellt, weil kein andererLebensmittelhersteller mitgezogen war. Union und SPD haben imKoalitionsvertrag vereinbart, ein eigenes Modell zurNährwertkennzeichnung zu erarbeiten, das "gegebenenfalls vereinfachtvisualisiert wird".Seit Ende 2016 gilt zwar für alle verpackten Lebensmittel in derEU eine Pflicht zur Kennzeichnung der Nährwerte Fett, gesättigteFette, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß und Salz. Außerdem muss über denEnergiegehalt informiert werden. Die Angaben müssen sich jeweils auf100 Gramm bzw. Milliliter beziehen. Diese Angabe darf allerdings imKleingedruckten auf der Rückseite der Verpackung erfolgen.Quellen und weiterführende Informationen:- Danone Publikation "Apropos": http://tinyurl.com/y94d2y6g- Danone Faltblatt "Der Nutri-Score": http://tinyurl.com/y9v2svug- foodwatch-Vergleichstest der Industrie-Ampel mit der originalenbritischen Ampel: http://tinyurl.com/y9ekdvnp- Ergebnisse des großen Kennzeichnungs-Vergleichstests derfranzösischen Regierung (auf Englisch): http://ots.de/yXywts