Danone: Volltreffer + 138%! Widerstand und Kaufsignal geschafft! Neue Trading-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Am 15. Mai 2019 hatten wir getitelt: „Danone: Aufwärtstrend könnte sich in Kürze fortsetzen!“ Zu diesem Zeitpunkt stand die Aktie bei 70,06 Euro. Das sind immerhin rund 15% Aktien-Gewinn bisher. Ausgehend von unserem Einstiegskurs hat das zusätzlich vorgeschlagene Zertifikat für diese Trading-Idee bereits 138 Prozent zugelegt. Aber auch für diejenigen, die zu dieser Zeit noch nicht an den Wiederaufstieg der Danone-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung