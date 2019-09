Danone: Super-Knaller + 158%! Kommt jetzt der nächste Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Am 15. Mai hatten wir einen starken Trading-Tipp für Danone ISIN: FR0000120644 unter dem Titel: „Danone: Aufwärtstrend könnte sich in Kürze fortsetzen! geliefert und damals im Express-Service die Aktie mit einem Einstiegskurs ab 70,50 Euro vorgeschlagen. Sie sehen, dass die Aktie danach bis auf 82,04 Euro, also rund 13 Prozent zugelegt hat. Für diejenigen, die den möglichen Gewinn verstärken wollten, hatten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung