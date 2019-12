Danone: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Für die Aktie Danone aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wird an der heimatlichen Börse EN Paris am 23.12.2019, 11:21 Uhr, ein Kurs von 74.68 EUR geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Danone einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Danone jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,62 Prozent und liegt damit 0,25 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 2,37). Die Danone-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Analysteneinschätzung: Danone erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 6 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (78,79 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 5,25 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 74,86 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Danone erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Danone auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch fünf Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 5 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Buy" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Danone sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.