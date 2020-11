Danone Aktie: Tschüss, Yakult!

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Zu den Konsumprodukten, die in Mitteleuropa recht bekannt sein dürften, gehört wahrscheinlich auch Yakult. Wer Yakult zumindest teilweise dem Lebensmittelriesen Danone zurechnete, lag damit gar nicht falsch. Bisher. Denn Danone war an Yakult Honsha Co. Ltd. – kurz „Yakult“ – (mit Sitz in Japan) beteiligt – bis vor kurzem. Danone erläuterte: Die Zusaammenarbeit der beiden Unternehmen begann 2004. Bereits 2018 hatte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung