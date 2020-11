Danone Aktie: Hätten Sie das gewusst?

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Die schon zuvor stark angeschlagene Danone-Aktie ist in der zweiten Oktoberhälfte noch einmal deutlich unter Druck geraten. Weder eine bei 54 Euro verlaufende horizontale Unterstützung, noch das Corona-Crashtief bei 50,50 Euro sowie die 50-Euro-Marke vermochten den Abverkauf zu stoppen. So kam es zu einem Rücksetzer bis auf 46,18 Euro. In den letzten Tagen hat der Kurs in einem anziehenden Gesamtmarkt wieder



