Danone Aktie: Erwartungen des Marktes verfehlt

Aufgrund von Preiserhöhungen und eines besseren Produktmix hat Danone den Umsatz in den ersten 9 Monaten um 2,4% gesteigert. Das organische Wachstum verfehlte jedoch mit einem Plus von 2,1% die Erwartungen des Marktes. Die Verkaufsmenge ging sogar um 1,6% zurück. Verantwortlich war ein schwaches Geschäft mit Milchprodukten, das nur um 1,2% wuchs. Vor allem das Joghurt-Geschäft in den USA schwächelte.



