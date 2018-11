"Dann steht der Mörder vor der Tür" (AT): Drehstart für neuen Tatort mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers

Köln (ots) -Am Dienstag (13.11.2018) haben die Dreharbeiten für den neuen Tatortaus Münster begonnen: Es sind nur noch wenige Tage bis Heilig Abend.Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Prof. Karl-Friedrich Boerne(Jan Josef Liefers) haben gerade bei Gericht das Schluss-Plädoyer vonStaatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) gehört. Noch istdas Urteil nicht gefällt, aber die Indizienlage bei dem Mord wareindeutig und der Fall abgeschlossen. Die Weihnachtsferien könnenkommen. Doch da meldet sich ein mysteriöser Anrufer und behauptet,Kommissarin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) in seinerGewalt zu haben...Regisseur Thorsten C. Fischer ("Tatort - Nachbarn", "Guter Junge")verfilmt ein Drehbuch des Autoren-Duos Stefan Cantz und Jan Hinter("Tatort - Schlangengrube", "Tatort - Der dunkle Fleck"). Mit von derPartie sind auch wieder ChrisTine Urspruch als Silke "Alberich"Haller und Claus D. Clausnitzer als "Vadder" Herbert Thiel. Inweiteren Rollen: Sascha Alexander Gersak ("Gladbeck", "Bad Banks"),David Bennent ("Die Blechtrommel", "Nebel im August"), Sophie Lutz("Kruso", "Hanne"), Oleg Tikhomirov ("Berlin Babylon", "Werk ohneAutor") u.v.a."Tatort - Dann steht der Mörder vor der Tür" (AT) ist eine Produktionvon Bavaria Fiction (Niederlassung Köln; Produzentin: Sonja Goslicki)im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln (Redaktion: NinaKlamroth). Die Dreharbeiten laufen bis zum 13. Dezember 2018, derSendetermin steht noch nicht fest.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Barbara FeiereisWDR Presse und InformationTel. 0221-220 7122barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell