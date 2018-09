Dann gibt`s was in die Ohren - Im Spätsommer und Herbst scheinen Ohrenentzündungen bei Hunden besonders häufig aufzutreten (FOTO)

Bonn (ots) -Benji kann gerade gar nicht genug bekommen vom Kraulen hinter denSchlappohren, Blacky dagegen will sich am Kopf überhaupt nicht mehrstreicheln lassen. Was ist da los? Auffällige Verhaltensänderungenbeim Hund haben meist einen tieferen Grund, oft steckt eingesundheitliches Problem dahinter. In diesem Fall lohnt es sich,einen genauen Blick auf und in die Ohren zu werfen. LeichteSchwellungen und Rötungen, ein unangenehmer Geruch oder Ausflusskönnten Hinweise für eine Ohrentzündung sein. Und was bei Benji nurjuckt, tut Blacky wahrscheinlich schon weh. Die sogenannte Otitisexterna ist eine häufige Erkrankung bei Hunden (und auch bei Katzen),die auf jeden Fall frühzeitig und fachmännisch behandelt werden muss.Es scheint auch so zu sein, dass Ohrentzündungen besonders häufig inden späten Sommer- und frühen Herbstmonaten auftreten.Hunde haben im Gegensatz zu Menschen einen sehr langen, L-förmigenGehörgang. Ohrenschmalz kann sich tief im Gehörgang ablagern undbildet dort einen idealen Nährboden für Infektionserreger. Die Ohrendann mit einem Wattestäbchen zu reinigen, ist aber keine gute Idee.Bei Verdacht auf eine Entzündung sollte auf jeden Fall der Tierarztaufgesucht werden. Nur der kann mit entsprechenden Geräten ins Ohrhineinschauen, Abstriche untersuchen und im Gespräch mit demTierhalter auf Ursachenforschung gehen.Eine Ohrentzündung kann nämlich viele Gründe haben. Bei einerOtitis externa sind lediglich der äußere Gehörgang und manchmal dieOhrmuschel betroffen. Entzündungsauslöser sind meist Parasitenund/oder Fremdkörper wie Schmutz oder Grannen. Darüber hinaus kanndie Otitis ein sichtbares Zeichen für andere Erkrankungen sein. BeiAllergien ist sie sogar manchmal der einzige klinische Hinweis.Gefährlich sind auch Sekundärinfektionen durch Bakterien oderHefepilze. Unbehandelte Ohrentzündungen können schlimmstenfalls dasgesamte Ohr irreparabel in Mitleidenschaft ziehen.Bestimmte Rassen sind je nach Ohrform oder Verhaltensvorliebenstärker betroffen als andere. Enge Gehörgänge haben beispielsweiseSpaniel, französische Bulldoggen, Mops oder Pudel. Der LabradorRetriever liebt das Wasser. Das macht auch ihn anfällig, denn vielFeuchtigkeit bildet einen guten Nährboden für Bakterien. Für alleHunde aber gilt: Die regelmäßige Ohrpflege mit speziellenOhrreinigern tut nicht weh und beugt unangenehmen und schmerzhaftenEntzündungen vor.Weitere Informationen zum Thema "Ohrenentzündungen" finden Siehier: http://ots.de/UE31pQPressekontakt:Abdruck Text und Foto (nur in Verbindung mit dieser Meldung)honorarfrei bei Quellenangabe.Weitere Informationen: Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Dr. Sabine Schüller, Schwertberger Str. 14,53177 Bonn,Tel. 0228 / 31 82 96, E-Mail bft@bft-online.de, www.bft-online.deOriginal-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell