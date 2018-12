Danke, Micky! Erfolgreichster Tag des Jahres für ProSieben mit dem DISNEY DAY am Sonntag

Unterföhring (ots) - 10. Dezember 2018. Zauberhaft erfolgreicherDISNEY DAY: Mit fantastischen 14,6 Prozent Tagesmarktanteil bei den14- bis 49-Jährigen wurde ProSieben am zweiten Advent nicht nurMarktführer am Sonntag. Der fünfte DISNEY DAY war auch dererfolgreichste Tag des Jahres in dieser Zielgruppe für den Sender!Mit der Free-TV-Premiere des Welterfolgs "The Jungle Book" gewannProSieben mit großartigen 19,7 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.)souverän die Prime Time.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:10.12.2018 (vorläufig gewichtet: 09.12.2018)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch SeniorRedakteur / stellvertretender Vice President Kommunikation/PR FictionKommunikation/PR Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel.+49 89 9507 1177Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell