"Danke Kumpel!" und "Lange Nacht der Steinkohle" im WDR Fernsehen

Köln (ots) -Wenn sich NRW am 3. November vom Steinkohlebergbau verabschiedet,sagt auch der WDR: "Danke Kumpel!" An fünf Veranstaltungsorten in derRegion - Zeche Zollverein in Essen, Prosper Haniel in Bottrop,Kreativ.Quartier Lohberg in Dinslaken, Bergwerk Ost in Hamm undBergwerk Ibbenbüren - verabschieden sich die Menschen von einemBeruf, der das Bild des Ruhrgebiets über viele Jahrzehnte geprägthat. Zwischen 15.30 und 19.30 Uhr gibt es an allen fünf Standortenein Bühnenprogramm mit einer Filmdokumentation, Grußbotschaften derBergleute und jeder Menge Musik von lokalen Bands.Die "Lokalzeit Ruhr" zeigt in ihrer Sendung am 3. November ab 19.30Uhr einen Schwerpunkt zum Kohleabschied. Es gibt eine Live-Schalte zueinem der Standorte, dazu noch einen Beitrag über den Steiger JürgenJakubeit. Seit Dezember 2017 begleiten die Autoren Kai-Hendrik Haßund Paul-Patrick Nelles aus dem WDR-Studio Essen den Bergmann undseine Familie im letzten Jahr des Steinkohle-Bergbaus.Lange Nacht der SteinkohleDer WDR würdigt den Bergbau zudem mit einer langen Filmnacht. Um23.25 Uhr ist die WDR-Filmdokumentation "Der lange Abschied von derKohle" zu sehen. Ein altes Schätzchen von 1959 schließt sich um 0.55Uhr an: "Nachtschicht im Revier" von Friedhelm Porck. Ab 3.55 Uhrfolgt der Dreiteiler "Als der Ruhrpott noch schwarz-weiß war" aus demJahre 2005.Ruhrgebiet und Bergbau am 4. NovemberIm Anschluss an die "Lange Nacht der Steinkohle" steht auch Sonntag,der 4. November, im WDR Fernsehen ganz im Zeichen des Bergbaus. Inzahlreichen über den Tag verteilten Wiederholungssendungen geht es umdas Ruhrgebiet und die Kohle."Quarks" aus der Zeche Kamp-LintfortAm Dienstag, 6. November, geht das WDR-Wissensmagazin "Quarks" (21.00Uhr) außerdem der Frage nach, wie die Region die Folgen des Bergbausin den nächsten Jahren bewältigen kann. Ranga Yogeshwar zeigt, wieder jahrelange Kohleabbau vielerorts das Erdreich vergiftet hat - undwie auf diesen verseuchten Böden heute die Landesgartenschau 2020vorbereitet wird. Ein "Quarks"-Feature zum Thema wird zudem am 6.November ab 15.05 Uhr bei WDR 5 zu hören sein. Bereits am 1. Novembersendet WDR 5 das Dok 5 Feature "Glück auf und Tschüss! Der Bergbaugeht, die Kohle bleibt".Weitere Informationen, Hintergründe und Beiträge zum Abschied von derSteinkohle unter:https://www1.wdr.de/archiv/kohle-abschied/index.htmlFotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.de