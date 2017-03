Dank mehr Vertragssicherheit ruhiger schlafen / Neue Gesetzesreform stärkt Rechte der Bauherren

Hamburg (ots) - Erfolgreiche Baufinanzierung erweist sich oft alsein Weg mit vielen Stolpersteinen. Zukünftige Häuslebauer, die sichbisher nur wenig mit dieser komplexen Materie beschäftigt haben,müssen sich vermehrt auf die Expertise der Bauunternehmen verlassen.So sind häufig ihrer Parteilichkeit ausgeliefert oder schrecken vorden komplizierten Auflagen ab. Um dem vorzubeugen, hat der Bundestagkürzlich eine Reform des Bauvertragsrechts verabschiedet, die diePosition der Verbraucher gegenüber Baufirmen stärkt. "DassImmobilienbesitzer in spe mehr Rechte bekommen, stellt genau dierichtige Entwicklung dar. Denn vor allem in Zeiten historischniedriger Bauzinsen - wenn der Zeitpunkt für eine solche Investitionfür viele genau richtig zu sein scheint - ist es wichtig, dieVerbraucher vor möglicher Willkür der Unternehmen zu schützen",erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer desBaufinanzierungsportals Baufi24.de (https://www.baufi24.de/).Erstmals vertragliches WiderrufsrechtVerbraucher profitieren in Zukunft von größerem Spielraum anMöglichkeiten und den detaillierteren vertraglichen Angaben beimHausbau, die erstmals gesetzliche Normen haben müssen. Sollten sichfinanzielle Umstände oder persönliche Pläne kurzfristig ändern,können Häuslebauer künftig den Hausbauvertrag innerhalb von 14 Tagenwiderrufen. Die Baufirma ist darüber hinaus verpflichtet, ein festesFertigstellungsdatum des Hauses anzugeben sowie eine detaillierteBaubeschreibung zu liefern, die konkrete Leistungen und verwendetesMaterial beinhaltet.Mit Reform zur besseren ZusammenarbeitAuch Handwerker und Bauunternehmen erhalten Sicherheiten: Dennfortan sollen Verkäufer von schadhaften Materialien für denfinanziellen Schaden haften und nicht nur für Ersatz sorgen, sondernsogar gegebenenfalls den Aus- und Einbau zahlen. "Auf diese Weisenützt die Reform auch den beteiligten Unternehmen und stellt so faireund partnerschaftliche Gegebenheiten für alle Beteiligten sicher", soScharfenorth weiter. Interessierte, die bei der Baufinanzierungbereits die ersten Schritte gemacht haben, informieren sich rund umAnschlussfinanzierung und erhalten einen optimalen Vergleich der fürsie geeigneten Angebote unterhttps://www.baufi24.de/anschlussfinanzierung/.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Unternehmenskontakt:Baufi24 GmbHStephan Scharfenorth,Tel. +49 (0) 800 808 4000E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt:Hasenclever Strategy,Walter Hasenclever,Tel: +49 421 42 76 37 39,Mobil: +49 171 493 57 83,E-Mail: wh@hasencleverstrategy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell