Dank boon ist Google Pay jetzt für alle Android-Nutzer in Italien verfügbar / boon Android-App ermöglicht voll digitales und kontaktloses Bezahlen mit Google Pay

Aschheim (München) / Mailand (ots) - Wirecard, der internationaleInnovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie, stellt zumStart von Google Pay in Italien die Android-App seinerMobile-Payment-Lösung boon im Google Play Store zum Download bereit.So profitieren italienische Nutzer von einer voll digitalen Anwendungfür das Mobile Bezahlen, unabhängig davon, bei welcher Bank sie Kundesind.In Italien nutzen laut einer aktuellen Studie bereits 74 Prozentaller Verbraucher ihr Smartphone für Mobile-Banking-Anwendungen. Absofort können Android-Nutzer in Italien nun auch via boon und GooglePay sicher und mobil kontaktlos an der Kasse bezahlen: Mit der neuenAndroid-App können boon-Kunden ihre digitale Mastercard einfach zuGoogle Pay hinzufügen und sie für diverse Zahlungen verwenden. boonermöglicht jedem Android-Smartphone-Nutzer, sich binnen wenigerMinuten anzumelden und dann mit boon und Google Pay sicher zubezahlen."Wir freuen uns sehr, mit boon Google Pay nun auch allenAndroid-Device-Nutzern ab der Version 5 in Italien anzubieten", sagtGeorg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer Solutions beiWirecard. "Wir begrüßen es, dass Google Pay heute in Italien startetund zusammen mit boon die Digitalisierung von Zahlungsprozessenweiter vorantreibt."Florence Diss, Head of EMEA Commerce Partnerships bei Google, fügthinzu: "Ab heute können boon-Kunden ihre Karte einmalig mit GooglePay verknüpfen und ab dann mit Google Pay sicher, schnell undunkompliziert an Millionen von Orten in Italien und auf der ganzenWelt einkaufen, auch auf ihren Lieblings-Apps und -Seiten."Die Aufladung des boon-Kontos funktioniert mit jeder beliebigenMastercard, Visa oder per Banküberweisung. Es ist somit nichtnotwendig, bereits eine Kreditkarte einer der Banken zu besitzen, dieGoogle Pay unterstützt. Darüber hinaus ermöglicht boon das kostenloseVersenden von Geld zwischen boon-Nutzern in Echtzeit. Android-Userkönnen boon dank der Google-Pay-Integration besonders schnell undunkompliziert nutzen: Sie nehmen ihr mobiles Endgerät, halten eseinfach an das Kassenterminal, ohne die App öffnen zu müssen, undschon erfolgt die Bezahlung.boon ist die branchenweit erste vollständig digitalisierte mobileBezahllösung und ist unabhängig von Banken undTelekommunikationsanbietern anwendbar. boon ist bereits aufAndroid-Endgeräten in Deutschland, Belgien, Irland, den Niederlanden,Österreich und Spanien verfügbar. Über iOS läuft die App auch bereitsin Großbritannien, Frankreich, Italien, Irland, der Schweiz und inSpanien.Nähere Informationen finden Sie unter: www.boonpayment.com